Debate sobre escala 6x1 reúne autoridades e especialistas; veja ao vivo

Acontece agora, nesta terça-feira (26/5), no auditório do Correio, o CB Debate “Escala 6x1: em busca do equilíbrio na jornada de trabalho”. O evento, que conta com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, está sendo transmitido ao vivo pelo Youtube e pelas redes sociais do jornal.

O debate começa às 9h, com Gilmar Mendes, o ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, e com os deputados federais Domingos Sávio (PL) e Reginaldo Lopes (PT).

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Em seguida, o painel “O cenário da jornada de trabalho brasileira” reunirá a procuradora do Trabalho e integrante da Divisão Especializada em Meio Ambiente do Trabalho do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins, Carolina Mercante, os especialistas Pablo Rolim e César Alexandre Marinho dos Santos, além do gerente executivo de Relações Trabalhistas da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Frederico Toledo Melo.

Às 11h, o Cb Debate apresenta o último painel do dia, com o tema “Desafios e soluções para o mundo do trabalho”. Estarão presentes a secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, Sandra Kennedy, o gerente adjunto de Estratégia e Transformação do Sebrae Nacional, Fausto Ricardo Keske Casemiro, o diretor de Relações Públicas da Associação de Supermercados de Brasília (ASBRA), Jefferson Machado, e a empresária e CEO do Coffeelab Isabela Raposeiras.

Assista à transmissão ao vivo: