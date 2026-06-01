Silvia Abravanel é cotada para disputar vice-presidência da República nas eleições - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Silvia Abravanel está sendo cotada para ser anunciada como futura candidata à vice-presidente da República, nas eleições deste ano. A apresentadora, que anunciou sua pré-candidatura à deputada federal por São Paulo pelo PSD, pode formar a chapa do ex-governador Ronaldo Caiado, ao cargo mais alto do Planalto.

Segundo informações da colunista Daniela Lima, do portal UOL, aliados do ex-governador de Goiás passaram a sonhar com a filha de Silvio Santos (1930-2024), para o cargo.

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Silvia Abravanel, que se filiou ao PSD há alguns meses, passou a ser mencionada como "um nome que seria muito bem-vindo" para ocupar a posição de vice-presidente desde que os caciques do partido cedam ao trabalho de que o ideal era investir numa composição sem outros partidos.

Além de ser um nome feminino, Silvia Abravanel é bastante conhecida nas classes C, D e E, público alvo do SBT. Sua eventual indicação poderia não ser uma forte estratégia de suavizar a imagem do presidenciável. Integrantes da ala mais institucional do partido, por sua vez, têm defendido o nome do ex-prefeito Gilberto Kassab, presidente do PSD, para a composição com Caiado.

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