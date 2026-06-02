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Seção 301

Nelsinho Trad defende diálogo diante da proposta de taxação dos EUA

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado afirma que Congresso acompanhará de perto processo aberto pelo governo norte-americano e buscará minimizar impactos

"Faremos todos os esforços para ouvir os setores envolvidos, defender os interesses brasileiros e buscar a redução de impactos", disse o senador - (crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, Nelsinho Trad, afirmou nesta terça-feira (2/6) que o Brasil deve acompanhar com atenção a proposta apresentada pelos Estados Unidos no âmbito da Seção 301, mecanismo utilizado pelo governo norte-americano para investigar práticas comerciais consideradas prejudiciais aos interesses do país.

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Em nota à imprensa, o parlamentar destacou que o processo ainda passará por etapas de consulta pública, audiência e decisão final.

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Segundo o senador, o cenário exige “realismo” diante do curto prazo para discussão do tema, mas o Congresso buscará ouvir os setores afetados e defender os interesses nacionais.
“Faremos todos os esforços para ouvir os setores envolvidos, defender os interesses brasileiros e buscar a redução de impactos sobre áreas estratégicas da nossa economia”, declarou.
Nelsinho ressaltou que a iniciativa dos Estados Unidos ocorre em um momento de crescente relevância das pautas relacionadas ao comércio internacional, à segurança pública e à cooperação entre os dois países. Para ele, o fortalecimento dos canais institucionais de diálogo é fundamental para enfrentar possíveis tensões e preservar as relações bilaterais.
O senador lembrou ainda que, no ano passado, liderou uma missão suprapartidária do Senado brasileiro aos Estados Unidos com o objetivo de reabrir canais de interlocução entre os parlamentos dos dois países.
De acordo com ele, essas pontes diplomáticas permanecem ativas e podem desempenhar papel importante durante as discussões sobre a medida norte-americana.
Na avaliação do parlamentar, é essencial que produtores, empresas e entidades representativas apresentem informações concretas sobre os possíveis efeitos da proposta.
“É fundamental que produtores, empresas e entidades avaliem os impactos reais da proposta e levem essas informações ao Congresso, para que possamos atuar com base em dados concretos”, afirmou.

Reclassificação do PCC e do CV

Nelsinho Trad informou que o assunto será debatido nesta tarde em reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidida por ele de forma remota.
Paralelamente, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), também sob sua presidência, deverá analisar os desdobramentos da recente decisão dos Estados Unidos relacionada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV).
Para o senador, o momento exige “serenidade, diálogo e responsabilidade”, e, se necessário, o Congresso continuará utilizando instrumentos de diplomacia parlamentar para defender os interesses do Brasil.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 02/06/2026 10:32
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