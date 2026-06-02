Nelsinho Trad defende diálogo diante da proposta de taxação dos EUA

"Faremos todos os esforços para ouvir os setores envolvidos, defender os interesses brasileiros e buscar a redução de impactos", disse o senador - (crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, Nelsinho Trad, afirmou nesta terça-feira (2/6) que o Brasil deve acompanhar com atenção a proposta apresentada pelos Estados Unidos no âmbito da Seção 301, mecanismo utilizado pelo governo norte-americano para investigar práticas comerciais consideradas prejudiciais aos interesses do país.

Em nota à imprensa, o parlamentar destacou que o processo ainda passará por etapas de consulta pública, audiência e decisão final.



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Segundo o senador, o cenário exige “realismo” diante do curto prazo para discussão do tema, mas o Congresso buscará ouvir os setores afetados e defender os interesses nacionais.

“Faremos todos os esforços para ouvir os setores envolvidos, defender os interesses brasileiros e buscar a redução de impactos sobre áreas estratégicas da nossa economia”, declarou.

Nelsinho ressaltou que a iniciativa dos Estados Unidos ocorre em um momento de crescente relevância das pautas relacionadas ao comércio internacional, à segurança pública e à cooperação entre os dois países. Para ele, o fortalecimento dos canais institucionais de diálogo é fundamental para enfrentar possíveis tensões e preservar as relações bilaterais.

O senador lembrou ainda que, no ano passado, liderou uma missão suprapartidária do Senado brasileiro aos Estados Unidos com o objetivo de reabrir canais de interlocução entre os parlamentos dos dois países.

De acordo com ele, essas pontes diplomáticas permanecem ativas e podem desempenhar papel importante durante as discussões sobre a medida norte-americana.

Na avaliação do parlamentar, é essencial que produtores, empresas e entidades representativas apresentem informações concretas sobre os possíveis efeitos da proposta.

“É fundamental que produtores, empresas e entidades avaliem os impactos reais da proposta e levem essas informações ao Congresso, para que possamos atuar com base em dados concretos”, afirmou.

Reclassificação do PCC e do CV

Nelsinho Trad informou que o assunto será debatido nesta tarde em reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidida por ele de forma remota.

Paralelamente, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), também sob sua presidência, deverá analisar os desdobramentos da recente decisão dos Estados Unidos relacionada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV).

Para o senador, o momento exige “serenidade, diálogo e responsabilidade”, e, se necessário, o Congresso continuará utilizando instrumentos de diplomacia parlamentar para defender os interesses do Brasil.