Flávio diz ter feito "mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula em 20 anos"

Segundo o senador, o governo Lula também não cumpriu promessas de combate às facções criminosas - (crédito: Fotos: Andressa Anholete/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (2/6), o pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou ter tomado medidas concretas em áreas de segurança pública e relações comerciais com os Estados Unidos, mesmo sem ainda ocupar o cargo.

Segundo Flávio, “em dois dias como pré-candidato à Presidência do Brasil, já fizemos mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula e o PT em 20 anos”. O senador citou organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, classificadas como grupos terroristas pelo governo dos Estados Unidos, e afirmou que está buscando integração do Brasil a uma coalizão de países latino-americanos, como Argentina, Paraguai e El Salvador, para combater essas facções. “A gente vai libertar essas pessoas e devolver a soberania a elas”, declarou.

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Flávio Bolsonaro também criticou o governo federal, afirmando que o presidente Lula teria feito lobby junto ao ex-presidente americano Donald Trump em favor das organizações criminosas. “Ao contrário do Lula, que foi de joelhos até o Trump fazer lobby a favor do PCC e CV, uma vergonha”, disse.

Na área econômica, o pré-candidato afirmou ter solicitado aos Estados Unidos que não aplicassem novas tarifas sobre empresas brasileiras, citando o alto nível de tributação e burocracia no país. Ele afirmou que a chamada Seção 301, que analisa tarifas comerciais, abrange mais de 60 países e foi iniciada em 2025, antes de sua recente visita ao país norte-americano. Flávio Bolsonaro disse ainda que, caso eleito, pretende negociar “de igual para igual” com os Estados Unidos a partir de 2027.

O senador encerrou o vídeo com críticas diretas ao presidente Lula, afirmando que o atual governo não cumpriu promessas de combate às facções criminosas e acusando o presidente de estar “sob pressão” e “nervoso” com o fim do ciclo do PT. “Eu sei que você está nervoso, porque sabe que o seu governo tem prazo para acabar. É agora, em dezembro de 2026”, afirmou.