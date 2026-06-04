Governistas vão aos EUA pedir investigação sobre o Master e família Bolsonaro

Os deputados Pedro Uczai (PT-SC), Pedro Campos (PSB-PE), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e André Janones (Rede-MG) participaram de uma reunião, nesta quinta-feira (4/6) com congressistas do Partido Democrata, dos Estados Unidos. No encontro, os parlamentares da base governista entregaram um pedido formal de investigação de possíveis conexões financeiras envolvendo membros da família Bolsonaro e o Banco Master em território norte-americano.

Os deputados apontaram que deve ser examinado se houve a eventual utilização de empresas, fundos de investimento, escritórios de advocacia, contas bancárias e contratos sediados ou operacionalizados nos Estados Unidos que poderiam servir à ocultação de ativos, lavagem de dinheiro, financiamento político irregular e obstrução de investigações.

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O documento entregue pelos brasileiros contém oito páginas e cita Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a Reag Investimentos e atividades atribuídas ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e ao pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro.

Segundo os brasileiros, o pedido é baseado em informações públicas, reportagens, documentos e investigações em curso no Brasil. Eles ainda afirmam que não estão atribuindo responsabilidade criminal aos envolvidos, mas defendendo a abertura de uma investigação que esclareça a origem e a movimentação dos recurso ligados ao Master e à família Bolsonaro.

No entanto, o pedido de investigação dificilmente será aprovado devido à maioria republicana nas duas casas do Congresso norte-americano. As investigações do legislativo também não costumam se concentrar em casos envolvendo empresas privadas. Mesmo que os democratas solicitem ao Departamento de Justiça uma apuração, o bloco republicano também minimiza o peso político do pedido.

O democrata Jim McGovern afirmou à Folha de São Paulo que pretende manter o diálogo com os parlamentares e demonstrou solidariedade aos temas apresentados pelo grupo durante a reunião. Ele afirma que, apesar de não ter poder para abrir a investigação, vê o pedido com grande preocupação e relata que os presentes no encontro concordaram que “a corrupção, seja no Brasil ou nos EUA, precisa ser denunciada”.