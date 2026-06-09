PF e PGR avaliam que nova proposta de delação de Vorcaro será negada

Na avaliação dos investigadores, Vorcaro, que está preso desde março, está apresentando informações ainda superficiais e com poucas provas do que diz - (crédito: Reprodução)

A proposta de delação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, deve ser rejeitada novamente pela Polícia Federal, de acordo com fontes da corporação ouvidas pelo Correio. Além disso, integrantes da equipe da Procuradoria-Geral da República (PGR) que se debruçam sobre o caso, no órgão, também existem dificuldades para que um eventual acordo avance.

Não existe um limite de vezes para que uma tentativa de firmar delação seja apresentada. Porém, na medida em que as investigações avançam, a colaboração de Vorcaro e outros envolvidos fica mais distante de ser aceita, pois se torna cada vez mais desnecessária.

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Na avaliação dos investigadores, Vorcaro está apresentando informações ainda superficiais e com poucas provas do que diz. Parte do problema teria sido por ele ter não ter mais acesso a documentos importantes, em razão da prisão e por ter perdido o controle da gestão das empresas.

O ex-controlador do Master também poderia estar tentando proteger pessoas próximas, na expectativa de que recebesse algum auxílio destas pessoas para se livrar de uma condenação mais pesada. Na PGR, a avaliação é de que a delação será rejeitada, pois não contém elementos básicos para auxiliar na condução do caso e não traz revelações importantes.

Vorcaro estaria apresentando praticamente revelações que já são de conhecimento das autoridades e muitas das quais já foram publicadas pela imprensa. Nos próximos dias, a PF deve lançar novas operações para aprofundar o funcionamento do esquema.