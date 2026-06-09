TSE adia julgamento de pesquisa que aponta queda de Flávio Bolsonaro

Com o pedido de vista da ministra Estela Aranha, permanece em vigor a decisão liminar que determinou a suspensão da divulgação do levantamento até que o caso volte a ser analisado pelo plenário - (crédito: Tom Costa/MJSP)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu o julgamento que analisa a decisão do presidente da Corte, ministro Nunes Marques, de retirar de circulação uma pesquisa do instituto AtlasIntel que apontava queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República nas eleições de outubro. A interrupção ocorreu após pedido de vista da ministra Estela Aranha, que solicitou mais tempo para examinar o processo.

Com a medida, permanece em vigor a decisão liminar que determinou a suspensão da divulgação do levantamento até que o caso volte a ser analisado pelo plenário. Ainda não há data definida para a retomada do julgamento.

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O Regimento Interno do TSE prevê um prazo de 30 dias para que os autos sejam devolvidos para prosseguimento da votação. Nos bastidores da Corte, a expectativa é que a devolução da vista ocorra após a realização de uma reunião com representantes dos institutos de pesquisa, iniciativa defendida pelo presidente do tribunal durante a sessão.

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A ação foi apresentada pelo Partido Liberal (PL), que contestou a pesquisa divulgada pela AtlasIntel que, após o vazamento de um áudio contendo uma conversa entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apresentou uma queda de cinco pontos percentuais nas intenções de voto.

No áudio, Flávio Bolsonaro cobrava R$ 61 milhões para dar continuidade à produção do filme Dark Horse, uma espécie de autobiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

Na última segunda-feira, Nunes Marques determinou a suspensão imediata da divulgação e a retirada de circulação da pesquisa, apontando indícios de possível comprometimento da neutralidade do levantamento.

Entre os aspectos analisados pelo ministro estavam a sequência de perguntas relacionadas ao Banco Master e a utilização de um áudio apresentado aos entrevistados durante a realização da pesquisa.

