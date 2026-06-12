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Entregadores por aplicativo "deixaram de ser invisíveis", diz Lula

Poderão participar entregadores, ciclistas e motociclistas, cadastrados em plataformas de aplicativo há, pelo menos, seis meses e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas

"Nós estamos completando, possivelmente, a última turma de trabalhadores desse país considerada invisível, que agora estão deixando de ser invisíveis", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta sexta-feira (12/6), que os entregadores por aplicativo "estão deixando de serem invisíveis", com o anúncio da nova linha de crédito para compra de motos e bicicletas. A fala ocorreu durante o anúncio do programa Move Brasil – Entregadores e Motoapp, no Palácio do Planalto.

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Lula abriu o discurso ressaltando que os entregadores foi último segmento de trabalhadores a ter a oportunidade de entrar no Planalto. “Esse palácio, quando foi feito, não se pensava que trabalhadores pudesse entrar aqui dentro. Se pensava que pudessem entrar chefes de governo de outros Estados, empresários, príncipes, reis, rainhas", afirmou.

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Ele frisou que a execução do programa vai trazer respeito e dignidade a esses trabalhadores, considerados muitas vezes, invisíveis.

“Não era para o povo invisível desse país frequentar (o Palácio), e eu acho que hoje, com a vinda de vocês aqui, nós estamos completando, possivelmente, a última turma de trabalhadores desse país considerada invisível, que agora estão deixando de ser invisíveis, e vão ser tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe desse país”, ressaltou.

Compra de veículos

O programa fornece financiamento especial para os profissionais que atuam com entregas, transportes de cargas e passageiros. O objetivo da ação é facilitar a compra do veículo de duas rodas para os milhões de brasileiros que hoje vivem deste tipo de serviço no país.

A linha de crédito busca renovar a frota, ampliar a produtividade e a segurança dos trabalhadores, e contribuir para a descarbonização da mobilidade urbana. O Move Brasil – Entregadores e Motoapp permitirá o financiamento de um veículo por beneficiário, e os trabalhadores terão dois meses para começar a pagar, e prazo de financiamento de até 48 meses.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Vanilson Oliveira e Fernanda Strickland
postado em 12/06/2026 15:16 / atualizado em 12/06/2026 20:40
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