Entregadores por aplicativo "deixaram de ser invisíveis", diz Lula

"Nós estamos completando, possivelmente, a última turma de trabalhadores desse país considerada invisível, que agora estão deixando de ser invisíveis", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta sexta-feira (12/6), que os entregadores por aplicativo "estão deixando de serem invisíveis", com o anúncio da nova linha de crédito para compra de motos e bicicletas. A fala ocorreu durante o anúncio do programa Move Brasil – Entregadores e Motoapp, no Palácio do Planalto.

Lula abriu o discurso ressaltando que os entregadores foi último segmento de trabalhadores a ter a oportunidade de entrar no Planalto. “Esse palácio, quando foi feito, não se pensava que trabalhadores pudesse entrar aqui dentro. Se pensava que pudessem entrar chefes de governo de outros Estados, empresários, príncipes, reis, rainhas", afirmou.

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Ele frisou que a execução do programa vai trazer respeito e dignidade a esses trabalhadores, considerados muitas vezes, invisíveis.

“Não era para o povo invisível desse país frequentar (o Palácio), e eu acho que hoje, com a vinda de vocês aqui, nós estamos completando, possivelmente, a última turma de trabalhadores desse país considerada invisível, que agora estão deixando de ser invisíveis, e vão ser tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe desse país”, ressaltou.

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Compra de veículos

O programa fornece financiamento especial para os profissionais que atuam com entregas, transportes de cargas e passageiros. O objetivo da ação é facilitar a compra do veículo de duas rodas para os milhões de brasileiros que hoje vivem deste tipo de serviço no país.

A linha de crédito busca renovar a frota, ampliar a produtividade e a segurança dos trabalhadores, e contribuir para a descarbonização da mobilidade urbana. O Move Brasil – Entregadores e Motoapp permitirá o financiamento de um veículo por beneficiário, e os trabalhadores terão dois meses para começar a pagar, e prazo de financiamento de até 48 meses.