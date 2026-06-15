Nexus/BTG: aprovação de Lula supera desaprovação pela 1ª vez e chega a 48%

O levantamento aponta ainda que 39% consideram a economia atual melhor do que a encontrada pelo governo Lula ao assumir o mandato, em janeiro de 2023 - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou a desaprovação pela primeira vez desde o início da série histórica da pesquisa Nexus/BTG Pactual. Levantamento divulgado nesta segunda-feira (15/6) mostra que 48% dos brasileiros aprovam a gestão federal, enquanto 47% desaprovam. Outros 4% não souberam responder.

Embora a diferença esteja dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o resultado representa uma mudança em relação aos levantamentos anteriores. Em março, primeira rodada da pesquisa, a desaprovação alcançava 51%, contra 45% de aprovação. Desde então, os índices passaram a convergir até a inversão registrada neste mês.

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A melhora também aparece na avaliação qualitativa do governo federal. O percentual de entrevistados que classificam o governo como “ótimo” ou “bom” chegou a 38%, três pontos acima do registrado em março. Já a parcela que considera a gestão “ruim” ou “péssima” recuou de 44% para 41%. A avaliação regular permaneceu estável em 21%.

Os dados revelam que o apoio ao presidente continua mais forte entre mulheres, eleitores de menor renda e moradores do Nordeste. Nesse grupo regional, a aprovação atinge 65%. Entre os segmentos mais críticos ao governo estão homens, evangélicos e residentes da Região Sul.

A pesquisa também identificou sinais de melhora na percepção dos brasileiros sobre a economia. Para 38% dos entrevistados, a situação econômica do país deverá melhorar nos próximos seis meses, enquanto 31% acreditam em piora. Outros 27% avaliam que o cenário permanecerá igual.

O levantamento aponta ainda que 39% consideram a economia atual melhor do que a encontrada pelo governo Lula ao assumir o mandato, em janeiro de 2023. O dado reforça a associação entre a recuperação da avaliação do governo e uma percepção mais positiva sobre as perspectivas econômicas.

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Entre as iniciativas federais mais conhecidas pela população está o programa Desenrola 2.0. Segundo a pesquisa, 73% dos entrevistados afirmaram ter ouvido falar da medida voltada à renegociação de dívidas. No grupo de pessoas com débitos em atraso há mais de 30 dias, a aprovação do governo alcança 52%.

A pesquisa Nexus/BTG Pactual ouviu 2.017 eleitores por telefone entre os dias 12 e 14 de junho, em todas as unidades da Federação. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.