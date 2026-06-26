Jerônimo sai em defesa de Jaques Wagner, alvo de operação da PF

"Nós vamos provar que, se você tem um erro na vida, para eles o erro é cuidar de pobre e dedicar a sua vida", discursou Jerônimo - (crédito: Divulgação/Jerônimo Rodrigues)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu publicamente nesta sexta-feira (26/6) o senador Jaques Wagner (PT-BA), alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Caso Master.

Em evento na cidade de Barreiras, na Bahia, o governador, acompanhado do companheiro de partido, o exaltou e declarou a inocência do amigo de longa data.

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"É o primeiro ato público com Wagner depois do que quiseram fazer com ele. Ele esteve lá anteontem, conversou com o amigo dele, amigo nosso, o (presidente) Lula, e se acertou porque, para além de um cargo de liderança, está o Brasil e a Bahia. E nós vamos mostrar, nós vamos provar que, se você tem um erro na vida, para eles o erro é cuidar de pobre e dedicar a sua vida. Nós confiamos em você", declarou Jerônimo a Wagner, emocionado.

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) realizou busca e apreensão na residência de Wagner, em Brasília, onde foram encontrados dólares e relógios de luxo. Ele é investigado por suspeitas de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.



O parlamentar, que era o líder do governo no Senado, deixou o cargo na quarta-feira (26), após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada. Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), o senador declarou que, em uma "conversa entre amigos, decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do governo no Senado Federal".



Em seguida, afirmou que pretende concentrar esforços em sua defesa e no apoio à reeleição do chefe do Executivo. "Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula", escreveu.

Busca e apreensão

Na operação da semana passada, agentes apreenderam, no apartamento do parlamentar, US$ 49 mil em espécie, cerca de R$ 250 mil na cotação atual, além de relógios de luxo.

Na ocasião, Wagner disse à imprensa que os valores encontrados em sua casa são referentes a diárias pagas pelo Senado, fato que, segundo ele, pode ser comprovado pela própria Casa. Ele explicou que viajou diversas vezes ao exterior e que, de 2019 até o momento, recebeu aproximadamente R$ 70 mil em diárias.

Segundo ele, parte do dinheiro encontrado em seu cofre é proveniente dessas diárias, que, muitas vezes, não são totalmente gastas durante as viagens, enquanto outra parte foi comprada legalmente no Brasil. O parlamentar garantiu que, em Brasília, as diárias em espécie, pagas em dólar, são entregues em envelopes com o timbre do Senado Federal.

Sobre o apartamento, Wagner alegou ter pedido ajuda ao empresário Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, para adquirir o imóvel, destinado à filha, enquanto o prédio ainda estava em construção. Posteriormente, conforme ressaltou, faria a recompra do imóvel.

"Eu teria que vender o apartamento da minha filha para poder complementar e pagar o apartamento, ou ela financiar. Então, não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim", sustentou. Lima também foi alvo da PF na semana passada.