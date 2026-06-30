Ao criticar Michelle, Paulo Figueiredo diz que "mulher vota muito mal"

Por Letícia Passos

O empresário e influenciador bolsoanarista Paulo Figueiredo voltou a gerar repercussão nas redes sociais após direcionar críticas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. Ao comentar o cenário políotico e a disputa pela sucessão presidencial, ele classificou Michelle como feminista e afirmou que mulheres, especialmente as solteiras, costumam "votar pior do que os homens".

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A live foi transmitida na quinta-feira (25/6), um dia após Michelle divulgar vídeos em que relatou conflitos familiares motivados por divergências políticas. Nas gravações, a presidente do PL Mulher afirmou ter sido desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para representar o grupo político na corrida ao Palácio do Planalto.



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Durante a transmissão, Paulo Figueiredo criticou as declarações da ex-primeira-dama e afirmou que elas poderiam prejudicar a campanha de Flávio entre o eleitorado feminino. "Onde o Flávio vai pior [nas pesquisas eleitorais] é justamente no eleitorado feminino", afirmou, antes de ironizar: "Parabéns! Bela ajuda".

Críticas a Michelle e Damares

o longo da live, Figueiredo também direcionou críticas à senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Segundo ele, tanto Damares quanto Michelle adotariam posições ligadas ao feminismo.

"Muitas mulheres acham que são feministas só porque elas entendem que precisam ter os mesmos direitos que os homens. Isso não é feminismo", declarou. Em seguida, acrescentou que o feminismo teria origem marxista e "carrega consigo ideias de todo tipo, como as cotas identitárias das quais Michelle fala com tanto orgulho."

Declaração sobre mulheres

Ao abordar o comportamento do eleitorado, o influenciador afirmou que candidatos conservadores enfrentam maior resistência entre mulheres tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Em seguida, fez uma declaração que repercutiu nas redes sociais.

"Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso o que estou dizendo... Podem arrancar os pentelhos das calcinhas, fazer o que quiser, principalmente as feministas, que têm mais pentelhos, mas eu quero dizer a vocês: isso é estatística", disse.

Antes dessa afirmação, Figueiredo havia sustentado que, caso apenas o voto feminino fosse considerado nas eleições norte-americanas, "todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris [ex-vice-presidente dos EUA e adversária de Trump na eleição de 2024]", com exceção de Ronald Reagan.

No Brasil, o sigilo do voto impede identificar como grupos demográficos votaram nas urnas. Ainda assim, levantamentos de opinião costumam apontar diferenças de preferência entre homens e mulheres em disputas presidenciais.



Ataques a Michelle

Durante a transmissão, o influenciador também ironizou a forma como Michelle costuma se referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Vocês não têm vontade de cortar um pouquinho os pulsos, só para ver o que acontece, toda vez que ela fala meu galego? Não soa fake? Principalmente se vocês soubessem as coisas que eu sei...", insinuou.

Em outro momento, ao comentar a atuação do PL Mulher, afirmou que "é sempre a esquerda" quem obtém melhor desempenho entre as eleitoras e questionou a atuação do segmento feminino do partido. "O que o PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero".

Cenário eleitoral

Os comentários ocorreram em meio à tentativa da campanha de Flávio Bolsonaro de reduzir a resistência do eleitorado feminino. Entre as estratégias discutidas está a escolha de uma mulher para compor a chapa presidencial como candidata à Vice-Presidência.

Levantamento recente do Datafolha indica que Flávio é o presidenciável com maior índice de rejeição entre as mulheres. Na pesquisa, 53% das entrevistadas afirmaram que não votariam no senador de forma alguma no primeiro turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário na disputa, registrou rejeição de 40% entre o mesmo grupo.

Assim como o filho, Jair Bolsonaro também acumulou elevada rejeição entre eleitoras ao longo de sua trajetória política. O ex-presidente protagonizou diversas declarações consideradas machistas, entre elas a frase dirigida à deputada Maria do Rosário (PT-RS), quando afirmou que ela não merecia ser estuprada " porque é muito feia ". Posteriormente, foi condenado pela Justiça a se retratar e indenizar a parlamentar.

Outras declarações do ex-presidente também geraram repercussão, como quando chamou mulheres petistas de "feias" e "incomíveis", afirmou ter "fraquejado" ao ter uma filha após quatro filhos homens e fez ataques públicos a jornalistas mulheres.

Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo, mora atualmente nos Estados Unidos e é considerado um dos aliados da família Bolsonaro no país, mantendo interlocução com integrantes do governo do presidente Donald Trump.