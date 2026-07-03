Flávio diz estar "mais forte que nunca" e reforça projeto presidencial

Flávio Bolsonaro afirmou que sua candidatura é um "projeto de Deus" e disse estar "mais forte do que nunca" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Por Armando Holanda



Durante o 3º Seminário Nacional de Comunicação do PL, realizado nesta sexta-feira (3/7), no Rio de Janeiro, o senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aproveitou o encontro da legenda para reforçar publicamente sua disposição de disputar a Presidência da República em 2026.

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Em discurso a militantes e dirigentes do partido, o parlamentar afirmou que sua candidatura é um "projeto de Deus", disse estar "mais forte do que nunca" para a corrida eleitoral e voltou a defender bandeiras ligadas à segurança pública.

"Isso aqui [se referindo à sua campanha presidencial] é projeto de Deus. Se não acreditasse nisso, jamais teria aceitado essa missão. Estou aqui mais forte que nunca e com a cabeça erguida. Para disputar a presidência", declarou.

Ao longo da fala, Flávio também fez críticas ao governo federal ao defender o endurecimento das políticas de segurança. "Vamos tratar bandido como bandido, o PCC como terrorismo. Defender as mulheres e deixar preso agressor de mulher. A herança que está sendo deixada é violência e imposto", afirmou.

A manifestação ocorre em meio ao acirramento das disputas internas no PL. Nas últimas semanas, Flávio passou a enfrentar desgastes com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em um embate que, segundo interlocutores da legenda, expôs divergências sobre a condução do partido e a sucessão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A tensão ganhou novos capítulos com os desdobramentos do caso Master e o envolvimento de Michelle e ataques misóginos dentro do próprio partido, além das discussões relacionadas ao filme Dark Horse, episódio que aprofundou a divisão entre os grupos políticos ligados aos dois.