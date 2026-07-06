Nikolas elogia Neymar e critica Lula por fala sobre ‘home office’

Nikolas disse que o camisa 10 deveria ter entrado em campo desde o primeiro tempo para cobrar o pênalti desperdiçado pelo Brasil - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026 com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e elogios ao atacante Neymar.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesse domingo (5/7), o parlamentar disse que o camisa 10 deveria ter entrado em campo desde o primeiro tempo para cobrar o pênalti desperdiçado pelo Brasil e resgatou uma declaração recente de Lula, que havia chamado o jogador de "home office".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu vou falar o que todo mundo está pensando: se o Neymar tivesse desde o primeiro tempo pra bater o pênalti, ele erraria? Amigo, não erraria, não. Não é falando mal de quem errou [o volante Bruno Guimarães], não, até mesmo porque só erra quem bate, mas a história podia ser diferente. No fim das contas, quem chamou a responsa pra si foi o jogador “home office", tá, Lula?", provocou. “Saímos cedo, muito cedo. Enfim, só quero mandar o Lula se ferrar mesmo", completou o deputado.

A manifestação ocorreu após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final do Mundial. Neymar entrou durante a partida e converteu um pênalti nos minutos finais, marcando o único gol da Seleção. Antes disso, ainda no primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou uma cobrança defendida pelo goleiro Ørjan Nyland.

Apesar da crítica de Nikolas, a definição do cobrador não foi uma decisão tomada durante o jogo. Após a eliminação, o atacante Vini Jr. afirmou que a ordem dos batedores havia sido estabelecida previamente pela comissão técnica.

"O mister escolhe antes do jogo quem vai bater, e ele escolheu o Bruno. Nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição. Por isso bateu o Bruno. Ele batia melhor que eu, por isso o mister escolheu. Nunca fugi da responsabilidade", declarou.

O técnico Carlo Ancelotti explicou que a comissão técnica elaborou um levantamento estatístico com base no desempenho dos atletas ao longo do último ano. Segundo ele, Neymar era o principal cobrador da equipe, seguido por Igor Thiago, Raphinha e Bruno Guimarães. Como os três primeiros não estavam em campo no momento da penalidade, Bruno foi o escolhido para a cobrança.

Crítica a Lula

A fala de Nikolas fez referência a uma declaração dada por Lula em 19 de junho, durante agenda no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte. Na ocasião, o presidente ironizou a convocação de Neymar, que se recuperava de uma lesão muscular na panturrilha direita.

"Ô gente, eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Acho que vai chegar o dia que a gente vai ter que fazer uma seleção da inteligência artificial com 11 Pelés", brincou Lula.

Naquele momento, Neymar havia sido convocado para a Copa do Mundo, mas ainda passava por recuperação física e não tinha previsão de estrear pela Seleção na competição.

Possível despedida da Seleção

Após a eliminação, Neymar também deu indícios de que pode ter disputado sua última partida com a camisa da Seleção Brasileira. Ao deixar o gramado do MetLife Stadium, o atacante falou rapidamente: "Tentei, tentei, agora acabou. Comecei aqui e fechei aqui", declarou o camisa 10, sugerindo o encerramento de sua trajetória pela equipe nacional.