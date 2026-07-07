Zema critica Renan Santos: "Sai dando tiro como metralhadora"

Tanto Zema quanto Renan Santos têm buscado se apresentar como alternativas à polarização entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press e Divulgação/Partido Missão)

O pré-candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, criticou nessa segunda-feira (6/7) o também presidenciável Renan Santos, do partido Missão, ao afirmar que o adversário não tem experiência em gestão pública e faz promessas sem histórico de entregas. As declarações foram dadas durante entrevista ao canal do YouTube Derrubando Muros, que deu início a uma série de sabatinas com pré-candidatos à Presidência.

Questionado sobre a ascensão de Renan Santos nas pesquisas de intenção de voto, Zema disse encarar a candidatura com naturalidade e ressaltou que, em uma democracia, todos têm o direito de disputar a Presidência. "Estamos numa democracia. Todos têm direito de ser candidatos", ponderou.

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Em seguida, relativizou o desempenho do adversário em levantamentos eleitorais. "Algumas pesquisas onde ele tem se destacado mais são pesquisas feitas pela internet, o que é diferente da amostra da população brasileira. Na hora em que se pega outras pesquisas, o resultado é diferente", completou.

Ao comentar a trajetória política do fundador do Movimento Brasil Livre, Zema afirmou que a ausência de experiência administrativa pesa contra o pré-candidato. "Ele, como não teve uma experiência na gestão pública, sai dando tiro como metralhadora, prometendo mundos e fundos. Um histórico de entrega e currículo de entrega me parece que falta a ele", declarou.

Na sequência, o ex-governador de Minas Gerais acrescentou que, na avaliação dele, Renan Santos faz críticas generalizadas à atuação dos políticos brasileiros. "Tudo que um político fez no Brasil parece estar errado para ele. Quando ele estiver do outro lado do balcão, aí as coisas mudam", afirmou.

Pesquisas

Pesquisa Quaest divulgada em 10 de junho aponta a disputa presidencial liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 39% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 29%. Renan Santos aparece com 3%, empatado com Ronaldo Caiado (PSD), enquanto Romeu Zema registra 2%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Já a pesquisa AtlasIntel, divulgada em 1º de julho, mostra Lula na liderança da corrida presidencial, com 46,3% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 36,6%, seguido por Renan Santos, com 7,8%. Ronaldo Caiado tem 2,9%, e Romeu Zema, 2,0%. A margem de erro é de um ponto percentual.

Renan Santos, de 42 anos, é fundador do MBL, organização criada em 2014 e que ganhou projeção nacional ao liderar manifestações favoráveis ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Tanto Zema quanto Renan Santos têm buscado se apresentar como alternativas à polarização entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, ambos pré-candidatos à Presidência da República.

