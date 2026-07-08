Nikolas diz que renuncia ao mandato se provarem elo com vídeo de Michelle

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse nessa terça-feira (7/7) que renuncia ao mandato caso seja comprovada qualquer participação na produção do vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) faz críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em publicação nas redes sociais, o parlamentar também negou que esteja articulando a formação de uma bancada própria para deixar o PL.

“Não tive qualquer participação nisso. E digo mais: se conseguirem provar que eu participei, coordenei ou me envolvi na produção desse vídeo, eu renuncio ao meu mandato", escreveu em suas redes sociais.

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Na mesma postagem, Nikolas rebateu rumores de que estaria trabalhando para eleger um grupo de deputados com o objetivo de deixar o partido. “Acreditem, se essa fosse a intenção, eu já estaria em outro partido. Estou trabalhando sim, para eleger uma bancada de deputados legitimamente de direita, honestos e que compartilham do meu sonho de mudar o Brasil", disse.

Segundo a jornalista da Globo, membros da equipe do Flávio estariam espalhando a narrativa de que pessoas que já trabalharam ou trabalham comigo ajudaram a fazer o vídeo da Michelle.



Não tive qualquer participação nisso. E digo mais: se conseguirem provar que eu participei,… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) July 7, 2026

Vídeo expôs crise no PL

Publicado há cerca de duas semanas, o vídeo de Michelle Bolsonaro tornou pública a crise entre a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro. Ao longo de 27 minutos, Michelle relatou ter sido desrespeitada pelo enteado durante uma conversa telefônica, reiterou sua oposição à aproximação do PL com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) no Ceará e destacou sua atuação à frente do PL Mulher.

O episódio teve origem nas articulações eleitorais para 2026. Michelle criticou a estratégia do partido de buscar uma composição com Ciro Gomes no Ceará, defendida por integrantes da ala ligada a Flávio Bolsonaro. Segundo ela, a aliança contrariava a linha ideológica do partido e ignorava o histórico de críticas do ex-governador à família Bolsonaro.

A ex-primeira-dama também afirmou que Flávio a tratou de forma ríspida em uma ligação telefônica no fim de 2025 e disse que os dois não voltaram a conversar desde então. Após a repercussão do caso, o senador divulgou um vídeo e uma nota pública pedindo desculpas, dizendo que jamais teve a intenção de desrespeitá-la.

Saída do PL Mulher

A principal consequência política do episódio foi a saída de Michelle da presidência do PL Mulher, anunciada após reunião com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto. Ela também passou a demonstrar dúvidas sobre uma eventual candidatura ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições de 2026.

Nos bastidores, aliados da família Bolsonaro avaliam que não há perspectiva de reaproximação entre Michelle e Flávio antes da disputa eleitoral do próximo ano.