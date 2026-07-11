Defesa diz que Thiago Miranda soube da retenção do passaporte pela imprensa

A defesa de Thiago Miranda se pronunciou nas redes sociais após a determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de reter o passaporte do publicitário. Segundo a nota, o cliente soube da medida por meio da imprensa.

“Causa profunda perplexidade o fato de o Sr. Thiago Miranda ter tomado conhecimento, por meio da imprensa, de medida cautelar adotada em seu desfavor antes mesmo de qualquer intimação ou notificação pessoal ou dirigida ao seu advogado constituído”, afirmam os advogados, que também criticaram “vazamentos seletivos de informações”.

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No mesmo pronunciamento, o advogado Rafael Martins, que representa Miranda, afirmou que o cliente nega qualquer irregularidade e disse estar confiante de que, ao final do processo, será comprovada a improcedência das suspeitas.

“O Sr. Thiago Miranda permanece integralmente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários e reitera sua confiança na credibilidade e na independência do Poder Judiciário”, disse.

Relembre

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, ordenou, neste sábado (11/7), a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda e proibiu o investigado de deixar o país. A determinação, que ocorre sob sigilo e foi confirmada pelo Correio através de fontes no STF, integra as medidas da 10ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (9).

Miranda é apontado como o articulador central de uma organização com características de “grupo mafioso” voltada para a descredibilização do Banco Central (BC) e a intimidação de profissionais de imprensa e concorrentes.

De acordo com as investigações, Thiago, fundador da agência MiThi, exercia um papel fundamental no chamado “Projeto DV”, iniciar de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao qual o publicitário é ligado.