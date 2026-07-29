Com Lula, PSB oficializa Alckmin como vice do petista nas eleições

Cerimônia conta com a participação de ministros palacianos e de lideranças históricas do PSB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O vice-presidente Geraldo Alckmin oficializa, na noite desta quarta-feira (29/7), a candidatura à reeleição na chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o pleito de outubro.

A oficialização da candidatura é realizada durante a convenção do PSB, seu partido. Além das presencas de Alckmin e Lula, a cerimônia conta com a participação de ministros palacianos como José Múcio (Defesa) e Márcio Elias (Indústria e Comércio) e lideranças históricas do PSB, como o ex-senador Cristóvão Buarque, que também já governou do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Eleito na chapa com Lula em 2022, Alckmin tem assumido papel de negociador internacional e de interlocução entre o Executivo e entidades empresariais. Até o início deste ano, além de vice do petista, ele assumiu a cadeira atualmente ocupada por Márcio Elias, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDic).

A confirmação de Alckmin como vice de Lula para as eleições de outubro chegou a ser discutida entre o PT e o MDB, que cogitou o nome do ex-ministro dos Transportes Renan Filho (MDB) para compor a chapa com o petista. Essa possibilidade, no entanto, não avançou.

Conflitos regionais

A oficialização de Geraldo Alckmin na chapa com Lula ocorre em meio às desavenças regionais do PSB com a base aliada do petista. No DF, por exemplo, o PSB marcha com o pré-candidato Ricardo Capelli, enquanto a federação PT, PV E PCdoB apostam no nome de Leandro Grass.

A relação entre PT e PSB também enfrentou desgastes durante a definição dos palanques estaduais, especialmente em Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.



