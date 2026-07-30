PF abre inquérito contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência

A Polícia Federal abriu inquérito mirando o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A suspeita é de que ele tenha cometido tráfico de influência e corrupção na autorização da comercialização de cannabis medicinal por meio de programas do Ministério da Saúde. A investigação foi iniciada após autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
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No pedido de abertura de inquérito, a PF cita parceria de Lulinha com Roberta Luchsinger e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. O trio teria atuado no mercado de canabidiol a favor da empresa World Cannabis, ligada a Antonio Carlos.
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Fábio Lula da Silva e Roberta negaram atuar no mercado de cannabis e de realizar qualquer tentativa de beneficiar a empresa World Cannabis. Os advogados do filho do presidente Lula, disseram, anteriormente, que o cliente "tampouco recebeu convite para associação, participação ou compra de cotas". No entanto, admitiram que ele teve uma viagem a Portugal paga pelo Careca do INSS em 2024.
Roberta Luchsinger afirmou que prestou consultoria para o Careca do INSS na área de cannabis, mas que o contrato não tratou do comércio de nenhuma substância. Lulinha teria atuado em prol da empresa junto ao Ministério da Saúde e a Presidência da República.
No documento enviado ao Supremo, os investigadores pedem o compartilhamento de informações já coletadas na Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS. No entanto, os investigadores apontam que a situação é alheia aos descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência, mas tem conexão em razão dos envolvidos.
O pedido da PF foi enviado ao STF na sexta-feira (24), mas apreciado nesta quinta-feira (30), quando o magistrado autorizou a abertura de investigação por considerar que existem indícios mínimos para justificar o início das diligências. Mendonça foi escolhido por sorteio e a decisão dele levou em consideração parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que também viu indícios de crime.
Em discurso no ano passado, o presidente Lula chegou a dizer que o filho deveria ser investigado, caso se apresentem provas suficientes que indiquem a participação dele em qualquer irregularidade. "Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso será investigado. Se tiver o Haddad (ex-ministro da Fazenda) , vai ser investigado, o Rui Costa (ministro-chefe da Casa Civil) com essa seriedade, vai ser investigado", afirmou.
Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.