PF abre inquérito contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência

A Polícia Federal abriu inquérito mirando o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A suspeita é de que ele tenha cometido tráfico de influência e corrupção na autorização da comercialização de cannabis medicinal por meio de programas do Ministério da Saúde. A investigação foi iniciada após autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).



No pedido de abertura de inquérito, a PF cita parceria de Lulinha com Roberta Luchsinger e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. O trio teria atuado no mercado de canabidiol a favor da empresa World Cannabis, ligada a Antonio Carlos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



Fábio Lula da Silva e Roberta negaram atuar no mercado de cannabis e de realizar qualquer tentativa de beneficiar a empresa World Cannabis. Os advogados do filho do presidente Lula, disseram, anteriormente, que o cliente "tampouco recebeu convite para associação, participação ou compra de cotas". No entanto, admitiram que ele teve uma viagem a Portugal paga pelo Careca do INSS em 2024.



Roberta Luchsinger afirmou que prestou consultoria para o Careca do INSS na área de cannabis, mas que o contrato não tratou do comércio de nenhuma substância. Lulinha teria atuado em prol da empresa junto ao Ministério da Saúde e a Presidência da República.



No documento enviado ao Supremo, os investigadores pedem o compartilhamento de informações já coletadas na Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS. No entanto, os investigadores apontam que a situação é alheia aos descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência, mas tem conexão em razão dos envolvidos.

O pedido da PF foi enviado ao STF na sexta-feira (24), mas apreciado nesta quinta-feira (30), quando o magistrado autorizou a abertura de investigação por considerar que existem indícios mínimos para justificar o início das diligências. Mendonça foi escolhido por sorteio e a decisão dele levou em consideração parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que também viu indícios de crime.

Em discurso no ano passado, o presidente Lula chegou a dizer que o filho deveria ser investigado, caso se apresentem provas suficientes que indiquem a participação dele em qualquer irregularidade. "Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso será investigado. Se tiver o Haddad (ex-ministro da Fazenda) , vai ser investigado, o Rui Costa (ministro-chefe da Casa Civil) com essa seriedade, vai ser investigado", afirmou.