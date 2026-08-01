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EIXO CAPITAL

Na Papuda, PHC se conforma com delação parada:"Eles já sabem de tudo"

Confira o destaque da coluna Eixo Capital deste sábado 01/08

"Eles já sabem de tudo", teria afirmado Paulo Henrique Costa na Papuda - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Durante a visita na Papudinha ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, condenado pela tentativade golpe, um empresário deu de cara com um preso desiludido com o futuro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa.

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O visitante, ao se deparar com aquela tristeza, questionou: por que ele não apresentava em delação premiada todas as informações de que dispunha e que poderiam valer como moeda de troca por benefícios a serem negociados com o Ministério Público e a Justiça? Foi, então, que Paulo Henrique respondeu: “Eles já sabem de tudo”. Eles, no caso, seriam os policiais federais responsáveis pela Operação Compliance Zero. Sem nada a acrescentar na investigação, não há colaboração. Por isso, a delação não avança.

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Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Por Ana Maria Campos
postado em 01/08/2026 09:03
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