Na Papuda, PHC se conforma com delação parada:"Eles já sabem de tudo"

"Eles já sabem de tudo", teria afirmado Paulo Henrique Costa na Papuda - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Durante a visita na Papudinha ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, condenado pela tentativade golpe, um empresário deu de cara com um preso desiludido com o futuro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa.

O visitante, ao se deparar com aquela tristeza, questionou: por que ele não apresentava em delação premiada todas as informações de que dispunha e que poderiam valer como moeda de troca por benefícios a serem negociados com o Ministério Público e a Justiça? Foi, então, que Paulo Henrique respondeu: “Eles já sabem de tudo”. Eles, no caso, seriam os policiais federais responsáveis pela Operação Compliance Zero. Sem nada a acrescentar na investigação, não há colaboração. Por isso, a delação não avança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO