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ELEIÇÕES 2026

Tarcísio de Freitas: da atuação técnica à disputa pela reeleição em SP

Governador de São Paulo será confirmado como candidato do Republicanos neste sábado (1º), após uma carreira que começou no Exército, passou por cargos técnicos no governo federal e culminou na vitória ao Palácio dos Bandeirantes em 2022

Quase quatro anos após assumir o governo paulista, Tarcísio busca um novo mandato - (crédito: Lula Marques / Agência Brasil)
Quase quatro anos após assumir o governo paulista, Tarcísio busca um novo mandato - (crédito: Lula Marques / Agência Brasil)

 O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), terá a candidatura à reeleição oficializada neste sábado (1º/8), durante a convenção estadual do partido realizada no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. O evento reúne lideranças da legenda e aliados, entre eles o vice-governador Felício Ramuth, os pré-candidatos ao Senado André do Prado e Guilherme Derrite, além do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.

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Natural do Rio de Janeiro, Tarcísio Gomes de Freitas nasceu em 1975. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), construiu os primeiros anos da carreira no Exército Brasileiro, onde atuou como oficial da área de engenharia e participou, entre 2005 e 2006, da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah).

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Após deixar a carreira militar em 2008, com a patente de capitão, ingressou na Controladoria-Geral da União (CGU) como analista de Finanças e Controle. No órgão, ocupou funções ligadas à auditoria da área de transportes e ganhou projeção técnica na administração pública federal.

A experiência acumulada levou Tarcísio ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em 2011, foi nomeado diretor-executivo da autarquia durante o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), assumindo posteriormente a direção-geral do órgão. Depois, tornou-se consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de infraestrutura urbana, mobilidade e transportes.

Em 2016, passou a integrar a equipe do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável por estruturar concessões e projetos de desestatização. A atuação no setor abriu caminho para o convite feito pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), que o escolheu para comandar o Ministério da Infraestrutura a partir de 2019.

À frente da pasta, Tarcísio priorizou obras rodoviárias, projetos ferroviários e programas de concessão à iniciativa privada. Durante sua gestão, o ministério promoveu dezenas de leilões de infraestrutura e defendeu uma agenda voltada à ampliação dos investimentos em logística, marca que passou a ser associada à sua atuação administrativa.

Sem histórico de militância partidária até então, Tarcísio filiou-se ao Republicanos em 2022 para disputar o governo de São Paulo. Na campanha, enfrentou questionamentos de adversários por não ter trajetória política no estado e por sua ligação recente com a política paulista. Apesar das críticas, avançou ao segundo turno e derrotou o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT), conquistando o comando do Palácio dos Bandeirantes.

Agora, quase quatro anos após assumir o governo paulista, Tarcísio busca um novo mandato. A convenção deste sábado formaliza sua candidatura e marca o início da campanha eleitoral, na qual tentará manter o Republicanos à frente da administração do maior colégio eleitoral do país.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 01/08/2026 12:23 / atualizado em 01/08/2026 12:23
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