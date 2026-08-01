Tarcísio de Freitas: da atuação técnica à disputa pela reeleição em SP

Quase quatro anos após assumir o governo paulista, Tarcísio busca um novo mandato - (crédito: Lula Marques / Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), terá a candidatura à reeleição oficializada neste sábado (1º/8), durante a convenção estadual do partido realizada no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. O evento reúne lideranças da legenda e aliados, entre eles o vice-governador Felício Ramuth, os pré-candidatos ao Senado André do Prado e Guilherme Derrite, além do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.

Natural do Rio de Janeiro, Tarcísio Gomes de Freitas nasceu em 1975. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), construiu os primeiros anos da carreira no Exército Brasileiro, onde atuou como oficial da área de engenharia e participou, entre 2005 e 2006, da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah).

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Após deixar a carreira militar em 2008, com a patente de capitão, ingressou na Controladoria-Geral da União (CGU) como analista de Finanças e Controle. No órgão, ocupou funções ligadas à auditoria da área de transportes e ganhou projeção técnica na administração pública federal.

A experiência acumulada levou Tarcísio ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em 2011, foi nomeado diretor-executivo da autarquia durante o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), assumindo posteriormente a direção-geral do órgão. Depois, tornou-se consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de infraestrutura urbana, mobilidade e transportes.

Em 2016, passou a integrar a equipe do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável por estruturar concessões e projetos de desestatização. A atuação no setor abriu caminho para o convite feito pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), que o escolheu para comandar o Ministério da Infraestrutura a partir de 2019.

À frente da pasta, Tarcísio priorizou obras rodoviárias, projetos ferroviários e programas de concessão à iniciativa privada. Durante sua gestão, o ministério promoveu dezenas de leilões de infraestrutura e defendeu uma agenda voltada à ampliação dos investimentos em logística, marca que passou a ser associada à sua atuação administrativa.

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Sem histórico de militância partidária até então, Tarcísio filiou-se ao Republicanos em 2022 para disputar o governo de São Paulo. Na campanha, enfrentou questionamentos de adversários por não ter trajetória política no estado e por sua ligação recente com a política paulista. Apesar das críticas, avançou ao segundo turno e derrotou o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT), conquistando o comando do Palácio dos Bandeirantes.

Agora, quase quatro anos após assumir o governo paulista, Tarcísio busca um novo mandato. A convenção deste sábado formaliza sua candidatura e marca o início da campanha eleitoral, na qual tentará manter o Republicanos à frente da administração do maior colégio eleitoral do país.