Michelle Bolsonaro faz post em hospital no dia da convenção do PL-DF

Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto em uma cama de hospital agradecendo “por orações e por todo carinho”, na noite deste sábado (1º/8). Ela está internada para uma bateria de exames para investigar enxaquecas recorrentes.

Neste domingo (2/8), acontece a convenção do Partido Liberal (PL), onde Michelle e Bia Kicis devem lançar suas candidaturas ao Senado Federal, pelo Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção (foto: Reprodução/Redes Sociais)