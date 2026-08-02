Michelle Bolsonaro faz post em hospital no dia da convenção do PL-DF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto em uma cama de hospital agradecendo “por orações e por todo carinho”, na noite deste sábado (1º/8). Ela está internada para uma bateria de exames para investigar enxaquecas recorrentes.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Neste domingo (2/8), acontece a convenção do Partido Liberal (PL), onde Michelle e Bia Kicis devem lançar suas candidaturas ao Senado Federal, pelo Distrito Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
postado em 02/08/2026 10:54 / atualizado em 02/08/2026 11:09