Cinegrafista da GloboNews é retirado da Band após briga em debate

Um cinegrafista da GloboNews foi retirado das dependências do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, após uma confusão com o fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato.
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O episódio ocorreu durante a cobertura jornalística do debate eleitoral promovido pela Band entre o governador Tarcísio de Freitas e o ex-ministro Fernando Haddad. Veja:
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Um cinegrafista da GloboNews foi retirado das dependências do Grupo Bandeirantes em São Paulo, após uma confusão com o fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato.— Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) August 9, 2026
Segundo relatos, durante a cobertura jornalística, o cinegrafista teria dado uma cabeçada no fotógrafo. Após o… pic.twitter.com/6HrZrlusN2
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Segundo relatos, em meio à movimentação dos profissionais da imprensa, o cinegrafista teria dado uma cabeçada no fotógrafo. Após o ocorrido, ele foi retirado do local.
Em nota, a Globo informou que vai apurar o caso internamente.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.