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SÃO PAULO

Cinegrafista da GloboNews é retirado da Band após briga em debate

Segundo testemunhas, o profissional deu uma cabeçada em um fotógrafo durante a cobertura do debate eleitoral; entenda o que aconteceu nos bastidores do evento

Profissionais da imprensa com seus equipamentos no local do debate eleitoral, onde um cinegrafista da GloboNews foi retirado após confusão - (crédito: Reprodução/Rádio Bandeirantes)
Profissionais da imprensa com seus equipamentos no local do debate eleitoral, onde um cinegrafista da GloboNews foi retirado após confusão - (crédito: Reprodução/Rádio Bandeirantes)

Um cinegrafista da GloboNews foi retirado das dependências do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, após uma confusão com o fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato.

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O episódio ocorreu durante a cobertura jornalística do debate eleitoral promovido pela Band entre o governador Tarcísio de Freitas e o ex-ministro Fernando Haddad. Veja:

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Segundo relatos, em meio à movimentação dos profissionais da imprensa, o cinegrafista teria dado uma cabeçada no fotógrafo. Após o ocorrido, ele foi retirado do local.

Em nota, a Globo informou que vai apurar o caso internamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/08/2026 21:00 / atualizado em 09/08/2026 21:16
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