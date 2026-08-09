Cinegrafista da GloboNews é retirado da Band após briga em debate

Profissionais da imprensa com seus equipamentos no local do debate eleitoral, onde um cinegrafista da GloboNews foi retirado após confusão - (crédito: Reprodução/Rádio Bandeirantes)

Um cinegrafista da GloboNews foi retirado das dependências do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, após uma confusão com o fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato.

O episódio ocorreu durante a cobertura jornalística do debate eleitoral promovido pela Band entre o governador Tarcísio de Freitas e o ex-ministro Fernando Haddad. Veja:

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Um cinegrafista da GloboNews foi retirado das dependências do Grupo Bandeirantes em São Paulo, após uma confusão com o fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato.

Segundo relatos, durante a cobertura jornalística, o cinegrafista teria dado uma cabeçada no fotógrafo. Após o… pic.twitter.com/6HrZrlusN2 — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) August 9, 2026

Segundo relatos, em meio à movimentação dos profissionais da imprensa, o cinegrafista teria dado uma cabeçada no fotógrafo. Após o ocorrido, ele foi retirado do local.

Em nota, a Globo informou que vai apurar o caso internamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.