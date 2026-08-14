Às vésperas da campanha, Quaest aponta Lula na liderança seguido por Flávio

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta sexta-feira (14/8), mostrou que o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece com 38% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo lugar, está o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 31%.

Completam a lista Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), com 4% cada um; Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) aparecem com 2% cada . O restante dos candidatos não pontuou.

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Os indecisos somam 10%, enquanto brancos, nulos ou aqueles que não souberam responder representam 8%.

Cenários de segundo turno

A pesquisa também simulou quatro cenários de segundo turno. No primeiro cenário, o presidente enfrentaria Flávio Bolsonaro, com 43% e 40% das intenções de voto, respectivamente. Brancos e nulos somam 13%. Não souberam ou não responderam 4%

No segundo cenário, o presidente apareceria com 44%, contra 37% de Ronaldo Caiado. Brancos e nulos somam 14% e indecisos 5%.

Contra Zema, no terceiro cenário, Lula teria 45%, enquanto o ex-governador registraria 34%. Brancos e nulos somam 16% e indecisos 5%.

No último, Lula teria 44%, enquanto Renan Santos registraria 36%. Brancos e nulos somam 16%. Não soubera ou não responderam 4%.

Registro

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 06773/2026. O levantamento foi realizado entre a segunda-feira (10/8) e quarta-feira (12/8), com 2.004 entrevistas.

A coleta foi domiciliar, feita por meio de entrevistas presenciais (face a face). O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.