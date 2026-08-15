Homem é alvo de busca após ameaças a Flávio Bolsonaro nas redes

Um homem de Juiz de Fora (MG) foi alvo de um mandado de busca e apreensão após supostamente publicar ameaças contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Segundo a Polícia Legislativa do Senado, responsável pela segurança do parlamentar, a postagem foi identificada pela Sala de Situação de Inteligência. O caso foi comunicado ao senador, que formalizou uma representação criminal perante a Polícia Legislativa.

Durante a operação, foram apreendidos celulares e computadores na residência do suspeito, além da autorização para quebra do sigilo telefônico. O homem também foi levado para prestar depoimento.

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“A atuação da Polícia do Senado Federal decorre de sua competência institucional para zelar pela segurança dos parlamentares e apurar infrações penais que atinjam membros e interesses da Casa”, afirmou a corporação.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. A publicação, feita no perfil do suspeito, fazia referência ao ataque sofrido pelo pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que levou uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Segundo a agenda do candidato do PL à Presidência, Flávio participará de um evento em Juiz de Fora na segunda-feira (17).

“A investigação prossegue sob sigilo, resguardados o devido processo legal e a presunção de inocência. A Polícia do Senado Federal reafirma seu compromisso com a proteção da atividade parlamentar e com o enfrentamento de ameaças a agentes públicos”, afirmou a Polícia Legislativa.