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Eleições 2026

Michelle Bolsonaro registra candidatura ao Senado pelo DF

Ex-primeira-dama declarou patrimônio de R$ 4,4 milhões; registro ocorre após período de indefinições e atritos com Flávio Bolsonaro

Michelle Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram)
Michelle Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) registrou a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal neste sábado (15/8), último dia do prazo legal. Neste pleito, os eleitores vão escolher dois candidatos para a Casa Alta. Como suplente, Michelle indicou o irmão, Diego Torres.

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Além de Michelle, a deputada federal Bia Kicis (PL) também registrou candidatura ao Senado. O nome de Michelle já era cotado como uma das apostas do partido desde o início do ano, mas a candidatura foi colocada em dúvida diante dos atritos entre a ex-primeira-dama e o enteado Flávio Bolsonaro.

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*Matéria em atualização

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/08/2026 18:29 / atualizado em 15/08/2026 18:36
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