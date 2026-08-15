Michelle Bolsonaro registra candidatura ao Senado pelo DF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) registrou a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal neste sábado (15/8), último dia do prazo legal. Neste pleito, os eleitores vão escolher dois candidatos para a Casa Alta. Como suplente, Michelle indicou o irmão, Diego Torres.

Além de Michelle, a deputada federal Bia Kicis (PL) também registrou candidatura ao Senado. O nome de Michelle já era cotado como uma das apostas do partido desde o início do ano, mas a candidatura foi colocada em dúvida diante dos atritos entre a ex-primeira-dama e o enteado Flávio Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

*Matéria em atualização