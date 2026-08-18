Líder do PT na Câmara recebe alta após sofrer AVC isquêmico

Pedro Uczai desmaiou durante uma reunião com lideranças partidárias no dia 11 de agosto - (crédito: Divulgação/Asessoria de Imprensa)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (18/8). Segundo nota da legenda, ele ainda deve realizar exames adicionais e seguir o tratamento conforme as orientações médicas.

"Em sua saída, o deputado agradeceu às equipes de saúde que o assistiram, tanto na Câmara dos Deputados quanto no hospital, e também aos colegas parlamentares e a todas as pessoas que enviaram mensagens de solidariedade e votos de pronta recuperação", disse o comunicado.

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No dia 11 de agosto, o parlamentar desmaiou durante uma reunião de líderes dos partidos com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para a definição da pauta da semana de esforço concentrado.

Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi conduzido de maca ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (Demed). Os exames realizados diagnosticaram um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo. Durante a internação, Pedro Uczai contou com o suporte constante da esposa, Suzana, e dos filhos, João Pedro e Laurinha, além do acolhimento de amigos e companheiros.

Veja nota no Hospital DF Star

O Hospital DF Star, em Brasília, informa que o Deputado Federal Pedro Francisco Uczai recebeu alta hospitalar nesta terçafeira (18/08/2026), após evolução clínica favorável. O deputado havia sido internado no dia 11 de agosto, após episódio de malestar, tendo sido identificado um acidente vascular cerebral (AVC) em região cerebelar. Durante a internação, apresentou evolução satisfatória, permanecendo consciente e orientado e sem evidências de déficit neurológico. Pedro Francisco Uczai seguirá acompanhamento médico após a alta hospitalar.