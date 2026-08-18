Lula está otimista com aprovação da MP que acaba com "taxa das blusinhas"

Emitida pelo governo Lula em maio, a MP que retira a chamada taxa das blusinhas tem até o dia 8 de setembro para ser votada pelo parlamento - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, nesta terça-feira (18/8), um vídeo em defesa da aprovação no Congresso da Medida Provisória que retira a chamada taxa das blusinhas, imposto de 20% sobre produtos importados até US$ 50.

Na publicação, feita durante uma gravação no QG eleitoral do presidente, em Brasília, o presidente diz estar "otimista" com a aprovação no Congresso da MP.

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"Estou convencido de que os presidentes Davi Alcolumbre (União-Ap) e Hugo Motta (Republicanos-PB) vão votar e a gente vai aprovar o fim da taxa das blusinhas", disse Lula, em vídeo publicado pela equipe d3 campanha à reeleiçao do presidente.

Emitida pelo governo Lula em maio, a MP que retira a chamada taxa das blusinhas tem até o dia 8 de setembro para ser votada pelo parlamento. Caso não seja aprovada ou sequer colocada em pauta, o texto perderia validade e a a cobrança de imposto de 20% em compras importadas de até US$ 50 voltaria a valer.

Embora o presidente Lula tenha se mostrado otimista com a aprovação da MP, ainda não há movimentações no Congresso para que o texto seja colocado em pauta.