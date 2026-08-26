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Renan Santos: "O sangue que tem que jorrar é o do bandido"

Candidato do Missão voltou a defender "banho de sangue" contra criminosos no país

Renan Santos em entrevista nesta quarta-feira (26/8) - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Renan Santos em entrevista nesta quarta-feira (26/8) - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão) concedeu entrevista à TV Globo na noite desta quarta-feira (26/8) e voltou a defender um “banho de sangue” contra criminosos no país caso seja eleito.

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Fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), ele argumentou que “já existe banho de sangue, mas contra inocentes”: “Eu acho que o sangue que tem que jorrar é o do bandido”.

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“As pessoas do Brasil estão implorando para que a gente faça justiça contra essas figuras terríveis, esses demônios que estão matando a gente. E cabe ao presidente da República liderar as pessoas nessa guerra”, disse.

Renan afirmou ainda que as pessoas no Brasil “morrem como se fossem bicho” e destacou que as principais vítimas são jovens negros nas favelas e cidades mais pobres.

“Falo do banho de sangue. Pode não ser a palavra mais bonita para a pessoa que está assistindo em casa, mas é a única coisa que eu posso fazer como resposta a alguém que está com uma arma apontada a uma pessoa”, justificou.

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Andrei Megre - Estado de Minas

Por Andrei Megre - Estado de Minas
postado em 26/08/2026 21:14
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