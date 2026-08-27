Flávio Bolsonaro resgata tradição do pai em lives de quinta-feira

A semelhança também apareceu no visual: de camiseta branca e com uma caneta Bic na mão, e relógio Casio preto - (crédito: Reprodução/Flávio Bolsonaro/YouTube)

Flávio Bolsonaro (PL) resgatou, nesta quinta-feira (27/8), uma das marcas da comunicação digital do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, o candidato à Presidência reproduziu o modelo das tradicionais lives semanais feitas pelo ex-presidente Jair durante o governo, com fala direta aos apoiadores, comentários sobre os principais assuntos políticos da semana e ataques ao adversário.

A semelhança também apareceu no visual: de camiseta branca e com uma caneta Bic na mão, e relógio Casio preto. Flávio buscou reproduzir a estética informal que marcou as transmissões do ex-presidente.



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Criadas por Jair Bolsonaro em 2019, as lives de quinta-feira se tornaram um instrumento recorrente de comunicação durante o mandato. O presidente usava as transmissões para anunciar medidas, divulgar ações do governo, receber ministros e comentar acontecimentos políticos, muitas vezes sem a intermediação da imprensa. O formato também serviu para pautar o debate público e transformar declarações feitas diretamente aos seguidores em notícias. Em 2019, Bolsonaro chegou a realizar 42 transmissões às quintas-feiras.

Na transmissão desta quinta, Flávio concentrou parte da fala no escândalo envolvendo descontos indevidos no INSS e nas suspeitas relacionadas ao filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. “O escândalo do INSS chegou dentro do gabinete do Lula”, afirmou. O candidato também acusou o governo de usar a estrutura pública em benefício da família do presidente. O tema já integra a estratégia eleitoral de Flávio, que vem explorando o caso como um dos principais pontos de desgaste de Lula.

Flávio também abordou segurança pública, reforma tributária, soberania e a situação na Amazônia. Ao tratar da violência, afirmou que “narcoterroristas vão ser tirados de circulação” e prometeu cumprir a medida caso seja eleito. Em outro momento, criticou Lula ao mencionar os Yanomami e associou problemas econômicos ao atual governo. Segundo ele, a alta dos juros, a inflação e o endividamento reduzem o poder de compra dos trabalhadores.

A transmissão também teve tom de mobilização eleitoral. Flávio convocou os apoiadores para o ato de 7 de setembro, às 15h, na Avenida Paulista, em São Paulo, e disse esperar a presença dos principais líderes da direita. Ao final, apresentou a própria candidatura como uma alternativa ao governo Lula e prometeu “olhar para o futuro”, em contraposição ao que chamou de “governo do passado”. A estratégia repete, em formato e linguagem, uma fórmula que Jair Bolsonaro transformou em rotina durante os quatro anos de Presidência.