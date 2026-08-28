Hertz Dias: o rapper que representa o PSTU na disputa pelo Planalto

Aos 55 anos, Hertz da Conceição Dias é um dos nomes da esquerda brasileira na disputa ao Palácio do Planalto. Filiado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), o professor de história na rede pública do Maranhão também é rapper e ativista do movimento negro. O candidato do PSTU tem uma trajetória de mais de 15 anos atuando na militância partidária.

Natural de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís (MA), Hertz é historiador de formação, com mestrado em educação. Mas a história não se limita às salas de aula, Hertz Dias ainda possui um papel marcante no rap brasileiro. Em 1989, o candidato participou da fundação do Movimento Hip-Hop Quilombo Urbano, uma das primeiras organizações do gênero no Brasil. Atualmente, o militante também integra o grupo de rap Gíria Vermelha, onde é responsável pelos vocais.

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Com a disputa pelo Planalto em 2026, Hertz soma 5 tentativas consecutivas de se eleger a cargos políticos. Militante pelo PSTU desde 2010, Hertz disputou sua primeira eleição no mesmo ano, como candidato a vice-governador do Maranhão. Em 2018, o professor foi candidato à vice-presidência na chapa de Vera Lúcia Salgado (PSTU). Em 2020, Hertz se candidatou à prefeitura de São Luís e a governador do Maranhão em 2022.

Disputa pelo Palácio do Planalto

A candidatura de Hertz Dias foi oficializada pelo partido durante convenção nacional, realizada em julho de 2026, em São Paulo. Para a corrida eleitoral de 2026, o PSTU apostou em uma chapa-pura, com a professora mineira Vanessa Portugal no cargo de vice-presidente. Vanessa é dirigente sindical da educação em Minas Gerais (MG) e é conhecida por sua atuação como militante pelos direitos das mulheres.

Defensor de um governo socialista, Hertz Dias constantemente faz críticas ao sistema capitalista, à desigualdade social e ao racismo estrutural. A violência policial e racial no Brasil também é pauta frequente nas discussões do historiador. O candidato alerta para o assassinato de jovens negros nas periferias do país e para os casos de feminicídio e transfobia.

Propostas e plano de governo

O programa de governo apresentado por Hertz Dias tem como prioridade a defesa de um governo socialista, defesa de direitos trabalhistas, ampliação de serviços públicos e políticas voltadas à população negra e mudanças estruturais na economia. Entre as propostas do plano de governo estão o fim da escala de trabalho 6x1 sem redução salarial, redução da jornada semanal para 36 horas, aumento de salários, isenção de Imposto de Renda para trabalhadores assalariados, além da revogação das reformas trabalhista e da previdência.

Para a economia, o partido defende maior controle estatal sobre setores estratégicos e medidas de expropriação de grandes fortunas como parte de uma reestruturação econômica. No âmbito da segurança pública, Hertz defende a desmilitarização das polícias e a descriminalização do uso de drogas.

O plano de governo ainda aponta propostas para o meio ambiente, como a oposição à exploração de petróleo na Margem Equatorial e à privatização de hidrovias na região amazônica. A candidatura de Hertz ainda propõe mudanças polêmicas, como a descriminalização do aborto, a ampliação de cotas e a titulação de territórios quilombolas.

Hertz Dias define a campanha da legenda como um instrumento de organização e mobilização da classe trabalhadora, mais do que uma aposta na vitória eleitoral. O discurso do partido se posiciona não apenas contra a direita e a extrema direita, mas também contra o governo Lula (PT), especialmente pela relação do PT com partidos de direita e de centro.

Qual é o número de Hertz Dias nas urnas?

Heartz Dias é candidato à Presidência da República pelo PSTU. O númeroo dele nas urnas é 16.