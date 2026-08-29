Ato feminino recebe Lula pela segunda vez em BH

A Serraria Souza Pinto, no Centro de Belo Horizonte, já se enche de apoiadores vestidos de vermelho - (crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Serraria Souza Pinto, no Centro de Belo Horizonte, já se enche de apoiadores vestidos de vermelho para receber novamente, em um intervalo de oito dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e candidatos majoritários da chapa em Minas Gerais.

O candidato à reeleição deve chegar por volta das 10h, mas o espaço já recebe público, principalmente mulheres, já que o evento “Mulheres com Lula” joga luz não só sobre a importância do estado para as eleições, mas também sobre o eleitorado feminino.

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“A gente sabe que somos a maioria do eleitorado desse país. Nós vamos ganhar na força das mulheres e com a coragem das lutas. É com alegria que vamos receber mais uma vez o presidente Lula”, afirmou Leninha, presidente estadual do PT, ao abrir o evento.

A dirigente também informou que Lula deve voltar a Minas Gerais em setembro, desta vez para uma agenda no interior, para “dar a vitória mais uma vez em Minas Gerais”.

O ato reúne lideranças políticas femininas, candidatas de diferentes regiões do país e representantes de movimentos sociais. Além da participação do presidente, o evento conta com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva.

A chapa apoiada por Lula em Minas também participa como anfitriã, com as candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL) e o candidato ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias (PT).

Para a secretária nacional de Mulheres do PT, Mazé Morais, as pautas prioritárias para as mulheres estão no centro das propostas da campanha do presidente. Entre elas estão o enfrentamento à violência contra as mulheres, as políticas de cuidados, saúde e educação, além do fim da escala 6×1.

“É claro que a gente precisa mais. E, como a gente mesmo diz no slogan: 'O Brasil está Pronto Pra Mais'. Não temos como negar que as mulheres voltaram para o cenário político agora no governo do presidente Lula”, afirmou.

Iza Lourenço (PSOL), vereadora de Belo Horizonte e candidata a deputada estadual, destacou a importância de eleger mulheres para o Senado e para outros cargos. Ela também criticou a administração do governador Romeu Zema (Novo) ao declarar apoio à candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas.

Manuela D’Ávila (PSOL), candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul, também participou do evento. “Somos nós, as mulheres, que vemos a alegria das companheiras que entram com as cotas. A força desse povo vem das mulheres que lutam.”

“Nós precisamos gastar a sola do sapato e a saliva que temos para conversar e fazer com que as nossas mulheres saiam de casa para votar”, enfatizou.