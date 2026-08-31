Bruno Dantas renuncia ao cargo de ministro do TCU e abre vaga para Pacheco

Dantas afirmou nas redes sociais que vai se "dedicar a novos projetos na próxima etapa da minha vida profissional" - (crédito: Arquivo pessoal)

O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), decidiu oficializar, nesta segunda-feira (31/8), seu pedido para deixar a Corte de contas. Com isso, ele vai renunciar 30 anos antes do prazo para aposentadoria compulsória e após mais de uma década de serviços prestados. Dantas ocupa a vaga destinada para indicação do Senado, o que abre espaço para que Rodrigo Pacheco (PSD) ocupe o lugar.

O TCU formalizou o pedido de afastamento por meio de ofício enviado ao presidente da Corte, Vital do Rêgo. Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AM), fazer a indicação para quem vai ocupar a vaga.

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"Hoje protocolei meu pedido de renúncia ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União para me dedicar a novos projetos na próxima etapa da minha vida profissional. São quase três décadas de dedicação integralmente ao serviço público, iniciadas em 1998. Foi nesse tempo que aprendi quase tudo o que sei sobre o Brasil, suas instituições e o que significa, na prática, servir", afirmou Dantas, em uma carta e uma declaração em vídeo publicada nas redes sociais.

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"Encerro este ciclo com a serenidade de quem cumpriu, com lealdade e dedicação, todos os mandatos que me foram confiados. E com a convicção republicana de que a rotatividade nos altos cargos do país é uma virtude. As instituições se fortalecem quando seus quadros sabem chegar e sabem partir", completou ele.

Acordo

Alcolumbre defendia a indicação de Pacheco para uma vaga que está em aberto no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu indicar o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo. A escolha de Lula foi barrada pelo plenário do Senado, em uma votação histórica.

O presidente então rompeu com Alcolumbre, por acreditar que ele havia trabalhado pela rejeição de seu indicado. No entanto, nas últimas semanas, ambos se reaproximaram, com o esforço do governo de aprovar medidas importantes como o fim da escala 6x1 e a MP que acaba com a chamada "taxa das blusinhas" sobre importados de até U$ 50.

Com a saída de Dantas do TCU, Pacheco deve ser indicado em um esforço do governo Lula em aprovar pautas de impacto e populares, no ano eleitoral.