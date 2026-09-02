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Eleições 2026

TSE aprova seis chapas à Presidência e outras sete aguardam julgamento

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro e, caso necessário, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro

Correio sabatina candidatos ao GDF na terça-feira (11/8) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Correio sabatina candidatos ao GDF na terça-feira (11/8) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quarta-feira (2/9) o registro de seis chapas de candidatos à Presidência da República para as eleições de outubro. A decisão foi unânime entre os sete ministros da Corte, em sessão virtual.

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Os magistrados concluíram que os candidatos apresentaram todos os documentos necessários e estão aptos a disputar o pleito. No total, o tribunal recebeu 13 pedidos de registros, o que significa que outras sete candidaturas ainda aguardam julgamento.

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Chapas aprovadas

As chapas liberadas para a disputa são formadas pelos candidatos e seus respectivos vices:

  • Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB);

  • Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL);

  • Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU);

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB);

  • Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo);

  • Samara Martins e Raquel Brício (UP).

Candidaturas pendentes

As outras sete chapas que aguardam a análise do TSE são as seguintes:

  • Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante);

  • Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC);

  • Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB);

  • Renan Santos e Coronel Medina (Missão);

  • Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD);

  • Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO);

  • Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata).

Campanha suspensa

O TSE determinou a suspensão temporária da campanha de Pablo Marçal (PRTB), atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) até que o registro de sua candidatura seja julgado em definitivo. Com a decisão, ele fica proibido de participar de debates, do horário eleitoral no rádio e na TV e de realizar outros atos de campanha.

O MPE alega que Marçal está inelegível até 2032 devido a uma condenação anterior da Justiça Eleitoral de São Paulo. A validade do registro será decidida pelo plenário do TSE nos próximos dias.

Datas da eleição

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro. Neste dia, os eleitores escolherão deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno, caso necessário, está marcado para 25 de outubro. A nova votação ocorre para os cargos de governador e presidente se nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, excluindo brancos e nulos.

*Com informações da Agência Brasil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/09/2026 22:25 / atualizado em 02/09/2026 22:33
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