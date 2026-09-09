Caráter e dignidade não se compra em shopping, diz Lula ao citar Trump

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou a suposta interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Segundo o chefe do Executivo, o presidente Donald Trump deveria se preocupar com os assuntos internos, e não com o pleito brasileiro.

“Eles vão ter que aprender com a gente uma lição. Nós somos pobres, mas somos orgulhosos. Temos que dizer que caráter e dignidade a gente não compra em shopping, não compra em aeroporto”, disse em comício em Teresina (PI), nesta quarta-feira (9/9).

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Além disso, o presidente criticou gestões anteriores e reafirmou que a soberania nacional também passa por um pleito sem influências externas.

“O brasileiro não deve nada a ninguém. Que não venham os americanos querer influir nas nossas eleições; que não venha o Tribunal Eleitoral querer falcatrua, porque a gente sabe do que eles são capazes”, afirmou.

Outro ponto abordado no discurso foram imagens de bandeiras americanas em comícios no Brasil. Segundo o presidente, a atitude configuraria uma “traição à pátria”.

“Aqueles que só carregam a bandeira do Brasil e vão para o comício com a bandeira americana são vira-latas, são traidores da pátria, que não têm nenhum compromisso com esse país”, disse o petista.

*Matéria em atualização