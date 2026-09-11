Vorcaro recebeu informações sobre operação antes de ser preso, mostra PF

Vazamento, amigos no BC e voo na véspera: a tentativa frustrada de fuga de Vorcaro antes da PF bater à porta - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A Polícia Federal (PF) identificou uma série de indícios de que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teve acesso antecipado a informações sigilosas sobre a Operação Compliance Zero, que investigava o Banco Master. Os elementos foram reunidos a partir de mensagens, anotações e registros encontrados no celular de Vorcaro e passaram a integrar documentos cujo sigilo foi retirado na noite desta quinta-feira (10/9).

A retirada do sigilo ocorreu após decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro André Mendonça liberou o acesso a parte das investigações relacionadas ao Banco Master que tramitam na Corte, horas depois de o presidente do STF, Edson Fachin, determinar a abertura de documentos ligados ao "caso Master".

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Segundo os investigadores, o conteúdo apreendido indica que Vorcaro passou a receber informações reservadas sobre a investigação à medida que a ação policial se aproximava. Para a PF, esse conjunto de registros também ajuda a sustentar a hipótese de que o ex-banqueiro tentou deixar o Brasil antes do cumprimento dos mandados.

A investigação aponta que a viagem para o exterior ocorreu na noite anterior à operação e não teria sido casual.

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"Sendo improvável que sua viagem ao exterior, na noite imediatamente anterior à data do cumprimento dos mandados, seja mera coincidência."

Informações de dentro do Banco Central

Os registros analisados pela PF indicam que o acesso de Vorcaro a informações sobre a apuração já vinha ocorrendo semanas antes da operação. Em 17 de outubro de 2025, integrantes da Polícia Federal e do Banco Central participaram de uma reunião restrita para discutir as investigações sigilosas envolvendo o Banco Master.

Quatro dias depois, em 21 de outubro, Vorcaro anotou no celular os nomes completos de delegados e agentes da PF e de procuradores da República que participavam do caso. Em 30 de outubro, fez outra anotação, desta vez sobre pessoas do Banco Central com quem mantinha relações.

O registro recebeu o título "De pessoas de dentro do Bacen que são meus amigos e ficaram preocupados". Na anotação, Vorcaro dizia considerar totalmente confiáveis as informações que havia recebido, porque teriam partido de pessoas diretamente envolvidas nas discussões. Também registrava a preocupação de não expor essas fontes.



Segundo a PF, os indícios de que Vorcaro buscava informações protegidas alcançaram também o andamento judicial da investigação. Em 16 de novembro, dois dias antes da operação, ele salvou uma anotação perguntando se um interlocutor tinha proximidade com o juiz federal Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. O magistrado era responsável pelas medidas cautelares sigilosas relacionadas ao caso.

A movimentação aumentou na manhã de 17 de novembro, véspera da operação. Às 7h28, Vorcaro recebeu mensagens urgentes do advogado Walfrido Warde. A partir daquele momento, segundo os investigadores, o ex-banqueiro modificou seus planos e passou a organizar uma viagem internacional.

Tentativa de justificar a viagem

Enquanto articulava a saída do país, Vorcaro também manteve contato com o jornalista Diego Escosteguy, apontado pela PF como beneficiário de repasses financeiros relacionados ao esquema investigado. Pouco depois das 11h, o site O Bastidor publicou uma reportagem informando sobre a existência de um inquérito contra o Banco Master na 10ª Vara Federal do Distrito Federal. A reportagem tenta contato com o jornalista. Em caso de resposta a matéria será atualizada.

Vorcaro enviou a publicação a Warde. Com base na reportagem, o advogado apresentou uma petição urgente para tentar obter acesso aos autos, que permaneciam sob sigilo. Nas mensagens trocadas naquele dia, Warde afirmou a Vorcaro que estava pressionando o magistrado responsável pelo caso por meio do WhatsApp.

Ao mesmo tempo, o ex-banqueiro procurou criar uma justificativa formal para viajar naquela noite. De acordo com a investigação, ele acionou, por meio do WhatsApp, os servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, apontados pela PF como integrantes cooptados pelo grupo. A partir desse contato, teria sido organizada uma reunião virtual de emergência com o diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino.

A videoconferência ocorreu no início da tarde e não teve gravação nem registro em ata. Durante a conversa, Vorcaro informou sobre uma suposta venda do Banco Master ao Grupo Fictor e afirmou que precisaria viajar naquela mesma noite para Dubai para assinar contratos relacionados ao negócio.

Mais tarde, a defesa utilizou uma declaração assinada por Paulo Sérgio em um habeas corpus. O documento foi apresentado para sustentar que a viagem aos Emirados Árabes tinha motivação empresarial e não constituía uma tentativa de fuga.

A PF, porém, chegou a uma conclusão diferente. Para os investigadores, a reunião teria sido organizada de forma emergencial justamente para criar uma justificativa formal para a saída de Vorcaro do país.

Prisão no aeroporto



Outros documentos tornados públicos pela Polícia Federal indicam ainda que Vorcaro consultou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre a possibilidade de deixar o Brasil dois dias antes de sua prisão.

A viagem acabou não acontecendo. Na noite de 17 de novembro, agentes da PF prenderam o ex-banqueiro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando ele se preparava para embarcar em um jato particular.

No dia seguinte, 18 de novembro, a Polícia Federal cumpriu os demais mandados da Operação Compliance Zero.