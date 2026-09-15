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OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA

PF acha porta-retrato com Mendonça na sala da casa de Cezinha de Madureira

Ministro do STF aparece ao lado do parlamentar na imagem apreendida pela Polícia Federal. Congressista foi alvo de operação sobre esquema de tráfico de influência nos tribunais superiores

Porta-retrato em que Mendonça aparece - (crédito: Reprodução)
Porta-retrato em que Mendonça aparece - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal encontrou um porta-retrato com uma foto do ministro André Mendonça na sala da casa do deputado Cezinha de Madureira (PL-SP), que foi alvo de uma operação na segunda-feira (14/9). Na foto, estavam Cezinha e sua mulher junto com Mendonça e a esposa. O congressista foi alvo da Operação Transparência, que investiga suspeitas de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo os tribunais superiores.

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De acordo com a PF, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. A informação sobre o porta-retrato foi publicada pelo ICL Notícias e confirmada pelo Correio junto a fontes na corporação.

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Cezinha é apontado como um contato próximo do ministro André Mendonça. As buscas realizadas contra o parlamentar foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino. “As investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais”, destacou texto divulgado pela PF.

Cezinha aparece em conversas identificadas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Master. Ele teria feito o elo entre o banqueiro e um encontro com o magistrado.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 15/09/2026 10:39 / atualizado em 15/09/2026 10:42
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