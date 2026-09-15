PF acha porta-retrato com Mendonça na sala da casa de Cezinha de Madureira

A Polícia Federal encontrou um porta-retrato com uma foto do ministro André Mendonça na sala da casa do deputado Cezinha de Madureira (PL-SP), que foi alvo de uma operação na segunda-feira (14/9). Na foto, estavam Cezinha e sua mulher junto com Mendonça e a esposa. O congressista foi alvo da Operação Transparência, que investiga suspeitas de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo os tribunais superiores.

De acordo com a PF, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. A informação sobre o porta-retrato foi publicada pelo ICL Notícias e confirmada pelo Correio junto a fontes na corporação.

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Cezinha é apontado como um contato próximo do ministro André Mendonça. As buscas realizadas contra o parlamentar foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino. “As investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais”, destacou texto divulgado pela PF.

Cezinha aparece em conversas identificadas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Master. Ele teria feito o elo entre o banqueiro e um encontro com o magistrado.