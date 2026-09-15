"Quem fez tem de ser julgado e punido", diz Lula, sobre ministros do STF

Candidato à reeleição pelo PT, o presidente Luís Inácio da Lula defendeu, em entrevista à Rede Record, uma investigação rigorosa dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) suspeitos de envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. “Chegamos a um momento determinante na história desse país, (no qual) não há absolutamente ninguém que possa fugir de julgamento quando há suspeita ou acusação contra ele”, disse. “O (ministro Edson) Fachin tem a faca e o queijo na mão para saber quem fez o quê na Suprema Corte. E quem fez tem de ser julgado e punido”, afirmou.

Classificando Vorcaro como “uma quadrilha que envolveu muita gente”, incluindo políticos e integrantes do judiciário, Lula insistiu que se apurem associações criminosas com todo o rigor, “abrindo o sigilo de telefone de todo mundo”. “Vamos colocar o Brasil nu e investigar. Não tem trégua, é preciso investigar todos, sem distinção.”

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O presidente também defendeu uma nova reforma no Judiciário. Lembrando que a primeira ocorreu em 2004, quando era presidente, Lula apontou a necessidade de mais mudanças, não apenas no STF. “Acho que temos que ter uma reforma profunda no Poder Judiciário, em que a gente discuta o tempo de mandato, critério de escolher o candidato, como a pessoa pode ser escolhida, e tem que ter uma coisa clara: quem for ministro não pode ficar rico”, disse.

Lula defendeu que parentes de ministros do STF não atuem na Corte. “Não pode ter mulher (de ministro), não pode ter filho advogando na Suprema Corte.” Levantamentos em bases públicas do STF identificaram advogados com vínculo familiar com oito dos 10 ministros da Corte. Até setembro, os que atuaram diretamente no Supremo foram Viviani Barci, mulher de Alexandre de Moraes; Rodrigo Fux, filho de Luiz Fux, e Valeska Zanin, mulher de Cristiano Zanin.

Perguntado sobre as três investigações da Polícia Federal (PF) que miram um de seus filhos, Fábio Luís Lula da Silva, o candidato à reeleição garantiu que Lulinha não será privilegiado. "Eu já disse publicamente. O meu filho não tem proteção. A única coisa que eu quero para o meu filho é igualdade, que tem que se dar para todo mundo. Se ele tiver culpa, ele vai pagar pela culpa dele. E ele sabe disso", explicou.

Sobre o combate ao narcotráfico, o presidente anunciou que, na sexta-feira (18) lançará um plano para o Rio de Janeiro envolvendo as esferas federal, estadual e municipal. “O povo do Rio não pode mais ficar refém do terror.” Lula também prometeu que, no caso de reeleição, criará o Ministério da Segurança Pública, com aumento do efetivo da PF.



