Foto de Gonet com Vorcaro amplia pressão antes de sessão no MPF

A divulgação de uma fotografia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ampliou a pressão política sobre o chefe do Ministério Público Federal (MPF). A imagem, encontrada pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, mostra os dois em um encontro em Londres, em abril de 2024, durante uma degustação de uísque e charutos.

Em entrevista ao Correio, ontem, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou que cabe a Gonet explicar os registros. O parlamentar defende que Gonet não conduza procedimentos relacionados ao Master enquanto as dúvidas não forem esclarecidas.

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Viana também tem cobrado que a sessão do Conselho Superior do MPF prevista para 25 de setembro seja pública e que os votos individuais dos conselheiros sejam divulgados. Em crítica ao sigilo, o senador afirmou: "Conselho que julga o próprio presidente a portas fechadas não está julgando. Está se protegendo." O senador sustenta que, diante da repercussão do caso e da divulgação de parte dos elementos, a sociedade deve poder acompanhar a análise. A sessão deverá examinar as menções ao procurador-geral e seus possíveis reflexos institucionais.

Desconforto

Do lado governista, o deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ), vice-líder do governo na Câmara, classificou a imagem como "desconfortável", disse em entrevista ao Correio, "Vieira ponderou que uma fotografia não tem o mesmo significado de um áudio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro e defendeu que as investigações sejam amplas, "sem qualquer tipo de restrição, blindagem ou seletividade".

Sobre a proposta de Viana para que o julgamento seja público, Vieira disse não ver problema na transparência e no acompanhamento da sessão. Ao mesmo tempo, criticou o senador e cobrou explicações sobre emendas destinadas a fundações ligadas à igreja Lagoinha do Pastor André Valadão, amigo de Daniel Vorcaro e sobre sua atuação na CPI do INSS.



