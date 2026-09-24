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CASO MASTER

Como é o jato ligado a Vorcaro usado por Flávio e Moraes? Veja fotos

Senador usou jatinho Embraer Legacy 650 em viagem com a família; aeronave em regime de propriedade compartilhada também transportou ministro do STF meses depois

Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes usaram o jatinho Embraer Legacy 650 - (crédito: Rosinei Coutinho/STF Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)
Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes usaram o jatinho Embraer Legacy 650 - (crédito: Rosinei Coutinho/STF Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)

Um jato executivo utilizado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) em janeiro de 2025 também foi usado, meses depois, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O Embraer Legacy 650, de prefixo PP-NLR, passou a ser alvo de questionamentos após informações sobre estrutura de propriedade compartilhada e a participação societária do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

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Flávio viajou na aeronave em 19 de janeiro de 2025, acompanhado da mulher e das duas filhas, em um voo entre Fort Lauderdale, na Flórida, e Brasília. Em agosto do mesmo ano, Moraes e a mulher, a advogada Viviane Barci, utilizaram o mesmo avião.

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A propriedade da aeronave era dividida entre diferentes cotistas. Uma das participações estava vinculada ao advogado Willer Tomaz, outra ao empresário Laércio Cosentino, fundador da TOTVS, e uma terceira à Prime You, empresa que teve Vorcaro como sócio até setembro de 2025.

Tomaz afirmou que o transporte de Flávio ocorreu como uma cortesia privada, sem cobrança. Segundo o advogado, sua participação no avião estava estruturada por meio de uma empresa sediada na Ilha da Madeira. Ele também declarou ter tomado conhecimento posteriormente da participação de Vorcaro na estrutura relacionada à aeronave e ter iniciado medidas para encerrar o vínculo contratual.

A utilização do avião por Flávio foi comentada pelo próprio senador nas redes sociais. Ele afirmou que, no período da viagem, a aeronave estava vinculada a Tomaz. Em uma publicação, também disse que, caso a situação ocorresse atualmente, teria viajado no avião de Moraes.

A aeronave

O Legacy 650 é um jato executivo de longo alcance fabricado pela Embraer. O modelo pode transportar até 13 passageiros e três tripulantes e é equipado com dois motores Rolls-Royce AE 3007A2.

  • O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2
    O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2 Divulgação/ Prime You
  • O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2
    O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2 Divulgação/ Prime You
  • O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2
    O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2 Divulgação/ Prime You
  • O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2
    O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2 Divulgação/ Prime You
  • O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2
    O Legacy 650 é um jato executivo produzido pela Embraer. O modelo tem autonomia para voos de longa distância, capacidade para até 13 passageiros e três tripulantes e dois motores Rolls-Royce AE 3007A2 Divulgação/ Prime You

A aeronave tem velocidade de cruzeiro de aproximadamente 850 km/h e alcance máximo informado pelo fabricante de cerca de 6.780 quilômetros. O modelo também dispõe de sistemas de navegação e segurança voltados para operações de longa distância.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 24/09/2026 15:27
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