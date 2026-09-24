Como é o jato ligado a Vorcaro usado por Flávio e Moraes? Veja fotos

Um jato executivo utilizado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) em janeiro de 2025 também foi usado, meses depois, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O Embraer Legacy 650, de prefixo PP-NLR, passou a ser alvo de questionamentos após informações sobre estrutura de propriedade compartilhada e a participação societária do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

Flávio viajou na aeronave em 19 de janeiro de 2025, acompanhado da mulher e das duas filhas, em um voo entre Fort Lauderdale, na Flórida, e Brasília. Em agosto do mesmo ano, Moraes e a mulher, a advogada Viviane Barci, utilizaram o mesmo avião.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A propriedade da aeronave era dividida entre diferentes cotistas. Uma das participações estava vinculada ao advogado Willer Tomaz, outra ao empresário Laércio Cosentino, fundador da TOTVS, e uma terceira à Prime You, empresa que teve Vorcaro como sócio até setembro de 2025.

Tomaz afirmou que o transporte de Flávio ocorreu como uma cortesia privada, sem cobrança. Segundo o advogado, sua participação no avião estava estruturada por meio de uma empresa sediada na Ilha da Madeira. Ele também declarou ter tomado conhecimento posteriormente da participação de Vorcaro na estrutura relacionada à aeronave e ter iniciado medidas para encerrar o vínculo contratual.

A utilização do avião por Flávio foi comentada pelo próprio senador nas redes sociais. Ele afirmou que, no período da viagem, a aeronave estava vinculada a Tomaz. Em uma publicação, também disse que, caso a situação ocorresse atualmente, teria viajado no avião de Moraes.

A aeronave

O Legacy 650 é um jato executivo de longo alcance fabricado pela Embraer. O modelo pode transportar até 13 passageiros e três tripulantes e é equipado com dois motores Rolls-Royce AE 3007A2.













A aeronave tem velocidade de cruzeiro de aproximadamente 850 km/h e alcance máximo informado pelo fabricante de cerca de 6.780 quilômetros. O modelo também dispõe de sistemas de navegação e segurança voltados para operações de longa distância.

