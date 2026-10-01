Flávio Bolsonaro desiste de participar do debate na TV Globo

Na publicação, Flávio também afirmou que "a imprensa tem que ser livre e as eleições limpas" - (crédito: MAURO PIMENTEL/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (1º/10) que decidiu não participar do debate da Globo. Em publicação na rede social X, o parlamentar atribuiu a decisão ao que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”.

“Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE”, escreveu.

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Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 1, 2026

Na publicação, Flávio também afirmou que “a imprensa tem que ser livre e as eleições limpas”. O senador disse ainda que apresentará mais detalhes sobre a decisão posteriormente.

*Matéria em atualização