Após desistência de Flávio e Lula, Globo cancela debate presidencial

A TV Globo cancelou o debate presidencial marcado para esta quinta-feira (1º/10). A informação foi confirmada pela própria emissora, após a desistência do candidato Flávio Bolsonaro (PL), ainda hoje, e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia informado que não participaria.

O cancelamento ocorreu após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinar a participação do candidato Renan Santos (Missão) no debate e, logo em seguida, o candidato Flávio Bolsonaro (PL), desistir de participar do evento na emissora carioca alegando “censura” do STF.

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Desde a redemocratização, a TV Globo realizou o último e mais importante debate de candidatos na corrida presidencial. Na véspera, o presidente Lula anunciou que não participaria do debate da emissora da família Marinho, e, sim, de um podcast no mesmo horário.

A ministra do TSE Estela Aranha concedeu, cerca de meia hora antes do anúncio da desistência de Flávio, uma liminar proibindo a TV Globo de exibir o púlpito vazio de Lula.

De acordo com a nota da TV Globo, a ata assinada por todos os partidos, inclusive o PT, determina que, em caso de ausência do candidato, o púlpito a ele seja mantido vazio no cenário com uma placa que o identifique. E que numa das rodadas de tema livre, os candiadtos presentes que assim desejarem formulem perguntas ao candidato ausente.

A emissora ainda informou que a rede Globo "tem longa tradição na organização de debates eleitorais". "Nosso propósito é promover a discussão de ideias para o Brasil. Oferecer aos eleitores a oportunidade de comparar projetos. Nosso dever é o de promover a democracia. Mas as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate causam insegurança jurídica e representam uma interferência indevida na liberdade que os veículos de imprensa tem de organizar os debates eleitorais. Por essa razão, a Globo decidiu cancelar o debate desta noite", destacou o comunicado.





*Matéria em autualização