Flávio reúne Carlos, Eduardo, Nikolas, Moro e Marçal após cancelar debate

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), reuniu figuras como os irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro, candidatos ao Senado por Santa Catarina e São Paulo, respectivamente; Sergio Moro, candidato ao governo do Paraná; e Pablo Marçal, que recentemente declarou apoio à candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma live realizada após cancelar a ida ao debate.

Durante mais de duas horas de transmissão, Flávio fez críticas a decisões judiciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pediu apoio aos eleitores para vencer a disputa ainda no primeiro turno, marcado para este domingo.

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Logo no começo do programa, Flávio estava acompanhado do candidato do partido ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, e de Carlos Jordy, que concorre a uma vaga no Senado.

“Você tem que dar o seu voto da revolta não só para presidente da República, mas também para governador aliado nosso e, principalmente, para os dois senadores que você tem direito a escolher no seu estado neste ano”, pontuou Flávio.

Logo depois, Flávio conversou com o irmão Carlos Bolsonaro, que também criticou as decisões judiciais. “A nossa família já passa por isso há muito tempo. Eu sofro um policiamento do STF há anos e anos”, afirmou o candidato ao Senado por Santa Catarina.

Eduardo Bolsonaro também participou da transmissão e aproveitou o momento para agradecer aos apoiadores da candidatura do irmão.

Já Pablo Marçal estava ao vivo no local onde a live foi realizada e classificou o cancelamento do debate como “algo único”. “A gente que é do Direito entende que o Brasil está debaixo de uma instabilidade jurídica absurda. [...] Todo o time competente que você escolheu estava pronto para se deslocar e, em uma tacada judicial, faltando alguns minutos, alguém entra e proíbe de mostrar o púlpito do Lula vazio.”

A senadora Tereza Cristina, que chegou a ser cotada como vice na chapa de Flávio, disse que iria acompanhar a comitiva do PL no debate. “As pessoas esperavam o projeto para o Brasil que você ia apresentar, sobre saúde, segurança, tudo aquilo que os brasileiros esperavam. E todos foram surpreendidos com essa série de medidas para fazer o Lula ganhar no tapetão. Mas não vai ganhar.”

Ao falar com Sergio Moro, Flávio disse que o ex-ministro da Justiça de seu pai também já sofreu perseguição e luta “contra o sistema”. “Eu fui juiz por 22 anos e nunca vi isso que está acontecendo, essa interferência do Judiciário sem regra. As eleições têm que ser livres e a população tem direito de escolher os representantes.”