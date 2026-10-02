'Estamos elaborando mandado de segurança para adiar eleições', diz Cury

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) disse que chamou advogados para elaborar um mandado de segurança para adiar em uma semana o primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (4/10). "Estou tão decepcionado com as instituições brasileiras que, por alguns momentos, chamei alguns advogados para fazer até um mandado de segurança para adiar essas eleições por mais uma semana.
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Não pedi ainda, mas nós estamos elaborando esse mandato e não sei se o faremos", disse o candidato em manifestação a cerca de 30 apoiadores em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).
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O presidenciável disse que é uma "ditadura" o pedido de voto útil por outros candidatos à Presidência. "É uma vergonha, até uma ditadura, o que alguns candidatos estão fazendo pedindo voto útil. O voto útil é tolher, asfixiar o direito de cada cidadão no dia 4 de outubro decidir em quem vai votar", destacou.
Cury disse ainda que não apoiará nenhum candidato para o segundo turno. "É uma vergonha Flávio Bolsonaro (PL) ter fugido do debate da Globo, é uma vergonha Lula da Silva ter fugido. Augusto Cury não foge porque eu não dependo do poder. Ele sem o poder não sobrevive", afirmou.