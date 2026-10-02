Flávio chama mineiros de amigos em MG: "Temos chances de vitória"; VÍDEO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, afirmou na noite desta sexta-feira (2/10), em Montes Claros, no Norte de Minas, que conta com os mineiros para ajudá-lo a vencer a eleição. Durante caminhada pela Avenida Sanitária, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), ele disse que tem “chances reais” de vencer o pleito no primeiro turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Estamos sendo recebidos de uma forma maravilhosa. É um mar de gente. Estou no meio de amigos, pessoas que vão me ajudar a resgatar o Brasil em Minas Gerais. Você, mineiro, que decide a eleição no Brasil. Vamos ganhar e libertar o Brasil", declarou.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (2/10) mostra Lula com 42% das intenções de voto, seis pontos à frente de Flávio, que tem 36%. Questionado sobre isso em Montes Claros, o senador considera que a realidade é outra.

"Temos chances reais de vitória no primeiro turno. O povo brasileiro quer mudança. A palavra para Lula é decepção. Ele não vai enganar o povo mais uma vez", declarou.

O evento na cidade do Norte mineiro fez parte do chamado “Bloquinho do Nikolas”, mobilização organizada pelo deputado na reta final da campanha. A concentração estava prevista para as 18h, mas Flávio e Nikolas chegaram à cidade por volta das 20h40.

Durante o ato, apoiadores vestidos principalmente de verde e amarelo cantaram músicas em apoio a Flávio e com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, inclusive, também cumpriu agenda de campanha em Minas Gerais nesta sexta-feira. O petista Levou uma multidão às ruas de Belo Horizonte ao lado de aliados.

Temos chances reais de vitória no primeiro turno. O povo brasileiro quer mudança. A palavra para Lula é decepção. Ele não vai enganar o povo mais uma vez”, declarou.

Com foram as eleições de 2022 em Minas?

Em 2022, Minas Gerais foi o único estado do Sudeste onde Lula venceu Jair Bolsonaro (PL). A diferença foi de 49.650 votos: o petista recebeu 50,2% dos votos válidos, contra 49,8% do então presidente.