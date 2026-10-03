Quaest: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 45%, em votos válidos no 1º turno

Divulgada neste sábado (3/10), a última pesquisa da Quaest antes do 1º turno das eleições de 2026 mostra o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 46% dos votos válidos, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 45%, no primeiro turno. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura empate técnico entre os dois candidatos.]

Já nos votos totais, quando são considerados os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, o atual presidente aparece com 40% e o senador, com 38% das intenções de voto. Os indecisos somam 10%, enquanto brancos e nulos representam 3%.

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O levantamento ouviu 3.702 eleitores entre sexta-feira (2) e este sábado (3). O nível de confiança é de 95%, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-02197/2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações.

Pesquisa registrada no TSE

O registro no sistema da Justiça Eleitoral é obrigatório para pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos. Entre as informações apresentadas estão a metodologia, o período de coleta, a margem de erro, o contratante e o valor do levantamento.

A pesquisa da Quaest teve custo informado de R$ 570 mil e integra a série de levantamentos que acompanha a corrida presidencial de 2026.