Entre 2022 e 2026, Lula perdeu mais de 3 milhões de votos no primeiro turno

Presidente Lula, alvo de nova pesquisa BTG/Nexus que aponta sua desaprovação em 50% e avaliação do governo em queda - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu mais de 3 milhões de eleitores entre os primeiros turnos das eleições de 2022 e 2026. Após o fim da apuração dos votos nesse domingo (4/10), o petista ficou na segunda colocação na disputa presidencial, atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL).

No último pleito nacional, Lula saiu na frente no primeiro turno com 57,3 milhões de votos, que representou 48,43% dos votos válidos. Desta vez, ele teve 53,9 milhões (45,16%), ou seja, perdeu 3,4 milhões de eleitores.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficou na segunda colocação, teve 51 milhões (43,20%) na eleição daquele ano. Flávio superou amplamente os números do pai, chegando a 56,1 milhões e saindo na frente contra o petista.

Em Minas

A mudança também aconteceu em Minas Gerais, estado considerado termômetro da eleição presidencial. Desde a redemocratização, em 1989, o candidato que vence no estado também vence a eleição presidencial.

Eleito em 2022, Lula teve uma queda na votação em Minas Gerais em relação à eleição passada: foi escolhido por 5,8 milhões de pessoas há quatro anos e venceu no estado, enquanto recebeu 5,2 milhões de votos neste ano e ficou em segundo lugar.

A queda de Lula foi de cerca de 600 mil votos. Já no segundo turno, o petista teve 6.190.960 votos e venceu em Minas Gerais, resultado que também garantiu sua vitória na eleição presidencial.

Enquanto isso, Flávio também superou o pai no estado, por cerca de 500 mil votos. Enquanto Jair teve 5,2 milhões de votos, o equivalente a 43,60% dos votos válidos no primeiro turno, o filho foi além e somou 5,8 milhões de votos.

