Entre 2022 e 2026, Lula perdeu mais de 3 milhões de votos no primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu mais de 3 milhões de eleitores entre os primeiros turnos das eleições de 2022 e 2026. Após o fim da apuração dos votos nesse domingo (4/10), o petista ficou na segunda colocação na disputa presidencial, atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL).
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No último pleito nacional, Lula saiu na frente no primeiro turno com 57,3 milhões de votos, que representou 48,43% dos votos válidos. Desta vez, ele teve 53,9 milhões (45,16%), ou seja, perdeu 3,4 milhões de eleitores.
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficou na segunda colocação, teve 51 milhões (43,20%) na eleição daquele ano. Flávio superou amplamente os números do pai, chegando a 56,1 milhões e saindo na frente contra o petista.
Em Minas
A mudança também aconteceu em Minas Gerais, estado considerado termômetro da eleição presidencial. Desde a redemocratização, em 1989, o candidato que vence no estado também vence a eleição presidencial.
Eleito em 2022, Lula teve uma queda na votação em Minas Gerais em relação à eleição passada: foi escolhido por 5,8 milhões de pessoas há quatro anos e venceu no estado, enquanto recebeu 5,2 milhões de votos neste ano e ficou em segundo lugar.
A queda de Lula foi de cerca de 600 mil votos. Já no segundo turno, o petista teve 6.190.960 votos e venceu em Minas Gerais, resultado que também garantiu sua vitória na eleição presidencial.
Enquanto isso, Flávio também superou o pai no estado, por cerca de 500 mil votos. Enquanto Jair teve 5,2 milhões de votos, o equivalente a 43,60% dos votos válidos no primeiro turno, o filho foi além e somou 5,8 milhões de votos.