Manoel Gomes, do hit ‘Caneta Azul’, não consegue vaga de deputado





O candidato Manoel Gomes (Avante), dono do hit Caneta Azul, que viralizou em todo o Brasil em 2019, não foi eleito deputado federal por São Paulo.

O cantor obteve apenas 7.239 votos nas eleições deste ano. A quantidade de votos, também, foi inferior a outros famosos, que também não se elegeram, como Silvia Abravanel (22.472), Rachel Sheherazade (22.453) e MC Gui (7.373).

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Apesar da derrota, o cantor do ‘Canela Azul’ concedeu agradecimentos, e afirmou que se arriscou ao entrar na política, agradeceu a quem o apoiou e disse que "a história continua".

"A história continua"

"Nem todo mundo teria coragem de sair do lugar confortável e colocar o próprio nome à prova. Eu tive. [Queria] agradecer a cada pessoa que acreditou, caminhou comigo e fez parte dessa jornada. Eu me arrisquei. Enfrentei críticas. Fui até o fim. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Obrigado, São Paulo. A história continua", declarou Manoel Gomes.

O texto Manoel Gomes, do hit Caneta Azul, fracassa nos votos ao disputar vaga de deputado: A história continua foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.