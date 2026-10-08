Datafolha mostra empate técnico no 2º turno: Flávio tem 49% e Lula, 45%

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8/10) mostrou que Flávio Bolsonaro (PL) tem 49% dos votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% no segundo turno. Os indecisos, que são foco das campanhas dos candidatos nesta segunda etapa da disputa, somam 1%, enquanto brancos e nulos representam 5%.

Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 52%, contra 48% de Lula. Esse é o primeiro levantamento realizado após o primeiro turno, em 4 de outubro, quando o filho de Jair Bolsonaro teve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual chefe do Executivo.

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O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira (6) e quinta-feira (8). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02949/2026.

Avaliação governo

O mesmo levantamento mostra que 49% dos eleitores desaprovam o atual governo, enquanto 48% aprovam a gestão de Lula. Outros 2% não souberam responder.