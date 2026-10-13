Vorcaro nega autenticidade de mensagens vazadas e fala em manipulação política

A defesa do empresário Daniel Vorcaro divulgou, nesta terça-feira (13/10), uma nota à imprensa na qual questiona a autenticidade de mensagens, áudios e conversas privadas atribuídas a ele e divulgadas publicamente. Preso, Vorcaro afirma ser alvo de uma narrativa construída a partir de conteúdos descontextualizados e sustenta que os vazamentos estariam sendo utilizados para fins políticos e para manipular a opinião pública.

No comunicado, o empresário classificou como “absurdo” o uso de trechos de conversas para construir uma versão dos fatos sem que possa se manifestar oficialmente. Segundo ele, a exposição de conteúdos privados viola sua intimidade e coloca em risco a segurança de seus familiares. “Não reconheço a autoria, a autenticidade e o contexto de vários dos conteúdos vazados”, afirmou.

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Vorcaro também negou acusações relacionadas ao tratamento dispensado a mulheres. “Nego veementemente que tenha, em algum momento, explorado ou desrespeitado mulheres. Isso não é da minha índole”, declarou. O empresário sustentou que a narrativa apresentada publicamente não corresponde à sua conduta pessoal e que isso poderia ser confirmado por mulheres com quem manteve relações.

Em outro trecho, o empresário afirmou que a divulgação de mensagens privadas seria uma tentativa de desviar a atenção de problemas enfrentados pelo país. Vorcaro classificou a suposta manipulação dos conteúdos como criminosa e sinalizou que pretende buscar a responsabilização cível e criminal dos envolvidos.

Apesar das críticas, Vorcaro reiterou sua disposição para colaborar com as investigações e prestar esclarecimentos sobre os fatos apurados, inclusive a respeito de suas relações pessoais. “Quero falar de forma objetiva e transparente sobre todos os assuntos investigados e todas as minhas relações”, afirmou. O empresário defendeu que os esclarecimentos ocorram pelas vias legais, com respeito ao devido processo, e disse querer que a verdade seja conhecida “por inteiro”.