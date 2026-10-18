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Míssil inflável em ato de Flávio Bolsonaro pede que Trump ataque o Brasil

Objeto inflável com a frase "Trump, nuke Brazil" foi levado à Avenida Paulista durante ato convocado pelo candidato à Presidência neste domingo (18/10)

O objeto trazia a frase
O objeto trazia a frase "Trump, nuke Brazil", que, em tradução livre, significa "Trump, jogue uma bomba nuclear no Brasil" - (crédito: Internet/Fábio Teixeira)

Apoiadores do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) exibiram um míssil inflável com uma mensagem pedindo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ataque o Brasil com uma bomba nuclear durante uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (18/10).

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O objeto trazia a frase “Trump, nuke Brazil”, que, em tradução livre, significa “Trump, jogue uma bomba nuclear no Brasil”. A mensagem direcionada ao presidente norte-americano chamou a atenção durante o ato, convocado por Flávio Bolsonaro.

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Além do míssil inflável, participantes carregaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. A presença dos símbolos estrangeiros ocorreu apesar de a organização do evento ter orientado os manifestantes a evitar bandeiras de outros países.

A exibição do objeto e a mensagem que defendia um ataque nuclear contra o próprio Brasil marcaram a manifestação deste domingo, organizada em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 18/10/2026 19:09
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