Míssil inflável em ato de Flávio Bolsonaro pede que Trump ataque o Brasil

O objeto trazia a frase "Trump, nuke Brazil", que, em tradução livre, significa "Trump, jogue uma bomba nuclear no Brasil" - (crédito: Internet/Fábio Teixeira)

Apoiadores do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) exibiram um míssil inflável com uma mensagem pedindo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ataque o Brasil com uma bomba nuclear durante uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (18/10).

O objeto trazia a frase “Trump, nuke Brazil”, que, em tradução livre, significa “Trump, jogue uma bomba nuclear no Brasil”. A mensagem direcionada ao presidente norte-americano chamou a atenção durante o ato, convocado por Flávio Bolsonaro.

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Além do míssil inflável, participantes carregaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. A presença dos símbolos estrangeiros ocorreu apesar de a organização do evento ter orientado os manifestantes a evitar bandeiras de outros países.

A exibição do objeto e a mensagem que defendia um ataque nuclear contra o próprio Brasil marcaram a manifestação deste domingo, organizada em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

???? ESCÂNDALO! Gravações mostram que o ato de hoje de Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira na Paulista tem como uma de suas atrações um míssil inflável com o pedido em inglês "Trump, jogue bombas no Brasil". https://t.co/XjRYTh7tYn October 18, 2026